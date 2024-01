Így esett meg, hogy a két hivatásos tűzoltó, a püspökladányi Fegyverneki Máté és Windischmann Dávid egymás ellenfelei is voltak a lépcsőházban. Máté 3 perc 37 másodperccel ért fel a 29. emeletre, Dávid közvetlenül utána 3 perc 38 másodperccel lépet a célba. A két fiú korcsoportjukban is és összesítettben is első és második lett.