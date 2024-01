2023-ban összesen 341 lakástűz keletkezett, 41-gyel kevesebb, mint 2022-ben, ami 13 százalékos csökkenést jelent – tudatta összefoglalójában a katasztrófavédelem.

A lakástüzekben 1 ember vesztette életét. Decemberben, a Hajdú-Bihar vármegyei Sápon egy korábbi tűz nyomait és egy középkorú férfi holttestét találták meg. A Pacsirta utcában egy ötven négyzetméteres ház tizenhat négyzetméteres szobájában volt korábban tűz. A helyszínen egy megolvadt elektromos radiátor volt. Tűzoltói beavatkozásra már nem volt szükség.

A kigyulladt lakóházakban 30 ember sérült meg, néggyel többen, mint egy évvel korábban, többségük a belélegzett füst miatt. 28 lakót mentettek ki a Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltók.

A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 22 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A leggyakrabban elektromos probléma, nyílt láng használata, a fűtési rendszer hibája szemétégetés vezetett tűzhöz. 4 lakóház tüzénél merült fel a szándékos gyújtogatás gyanúja.

Nem gyilkolt a mérgező gáz

A 341 tűzzel érintett ingatlan közül csak egyben volt füstérzékelő. Ahol volt ilyen készülék, ott nem történt tragédia, nem sérült meg senki, hiszen a füstérzékelő már a tűz kezdeti fázisában jelzett. A nagyobb tüzek megelőzésének a legjobb módja, ha otthonra füstérzékelőt vásárolunk, amely a tűz keletkezésekor jelez, amikor még van idő cselekedni.

2023-ban 51-szer riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt, héttel több, mint 2022-ben. 11 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést. Az év során senki sem vesztette életét a mérgező gáz miatt. Az érintett ingatlanok 77 százalékában volt szén-monoxid-érzékelő.

Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Bármilyen nyílt láng forrása lehet a mérgező gáznak, függetlenül attól, hogy fűtenek, főznek, vagy vizet melegítenek vele. Decemberben több olyan eset is történt, ahol gáztűzhely miatt keletkezett szén-monoxid. A kémény szabálytalan műszaki kialakítása, vagy elhanyagolt állapota is hozzájárulhat ahhoz, hogy szén-monoxid keletkezzen. A tragédiák elkerülése érdekében gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, a kémény ellenőrzéséről, és érdemes egy szén-monoxid-érzékelőt is beszerezni.