Egyre többen panaszkodnak a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban, hogy a driftelők elözönlötték Debrecent.

Számomra érthetetlen, miért nincsenek jelen a közrend képviselői. Szeretnénk éjszaka pihenni, és nem őrült autósok motorzúgatását, fékcsikorgatást hallgatni

– fogalmazott felháborodva a bejegyzés létrehozója. Mint kiemelte, kíváncsi lenne arra, akik autójukkal hangoskodnak, vajon mit dolgozhatnak, ha éjszaka nem a pihenés nekik az első, hanem az, minél hangosabban drifteljenek Debrecenben.

Rengeteg reakció és hozzászólás érkezett a bejegyzésre, sokan felháborítónak tartják, hogy az autósok miatt a pihenni vágyóknak virrasztaniuk kell, a gyerekek pedig hiába alszanak el, felébrednek a fékcsikorgatásra. Persze akadtak olyanok is, akik nem értettek egyet a bejegyzés írójával.

Ez olyan érdekes számomra, mindig az autósok vannak piszkálva, mindig ők a hangosak, a motorokra nem panaszkodnak, pedig azok kétszer hangosabbak

– jegyezte meg az egyik hozzászóló.

Éjszaka bőgetik az autót

Kíváncsiak voltunk, milyen büntetésre számíthatnak azok, akik éjszaka bőgetik az autójukat, hangoskodásukkal zavarják a lakosokat. A Haon megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóirodája válaszában azt írta, nincs két egyforma eset, így azt, hogy milyen szankciót alkalmazhatnak a rendőrök a bőgető autósokkal szemben, az adott jogsértés határozza meg.

A teljesség igénye nélkül, ha valaki például parkoló járműben hangosan zenét hallgat, és ezzel indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja, szabálysértést követ el. A helyszínre irányított rendőr figyelmeztetheti, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy feljelentéssel élhet vele szemben csendháborítás miatt. Bizonyos közlekedési eseteknél közúti közlekedés rendjének megzavarása, közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértések elkövetése miatt intézkedhetnek az egyenruhások, súlyosabb esetekben – az adott jogsértéstől függően – akár büntetőeljárást is indíthatnak a sofőrrel szemben

– közölte.

Tüzetesen átvizsgálják a megállított járműveket

Tájékoztatott továbbá, hogy a hajdú-bihari rendőrök a balesetek megelőzése, a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint a szabályszegők forgalomból történő kiszűrése érdekében rendszeresen tartanak célzott ellenőrzéseket a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal munkatársaival együtt. Ezekre az ellenőrzésekre a közlekedési hatóság szakemberei mobil műszaki vizsgaállomással települ ki, és tüzetesen átvizsgálják a megállított járműveket.

Többször volt olyan eset, amikor az ellenőrzött autók közül olyat találtak a kormányhivatal szakemberei, amelyek a jogszabályok értelmében közlekedésre alkalmatlanok voltak, ezért azokat műszaki vizsgára kötelezték. A hatóságok a jogsértések felfedése, valamint azok visszaszorítása érdekében a jövőben is terveznek a vármegyénk területén hasonló jellegű ellenőrzéseket – írták.

Mindemellett megtudtuk, hogy augusztus 15. és szeptember 15. között három jelzés érkezett a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-Irányítási Központjába, amiben driftelésről tesznek bejelentést.

Miért nem máshol driftelnek?

Hajdu Kristóf gépjárművezető-szakoktató megosztotta, a driftelés, mint sportág a legenda szerint a Japán hegyi szerpentinjein született és rengeteg populáris csatornán keresztül szivárgott be, majd fertőzte meg az autósportot. Célja a kontrollált csúszás, folyamatos túlkormányzottságban tartva az autót, emiatt az értékelése nehezebb, mint a megszokott körversenyzés vagy sprint futam – ahol a stopper az egyetlen eszköz –, mert itt javarészt bírók értékelnek, adnak pontszámot sebesség, szög és stílus alapján. – Mint a közlekedés, úgy az autósport is veszélyes és az, aki egy kis alázattal tekint mindkettőre, be is látja ezt. De ez nem jelenti azt, hogy bármelyik is rossz a felsoroltak közül. A driftelés egy izgalmas dolog, sőt, látványos is, emiatt nemcsak a művelése, hanem a megtekintése is nagy tömegeket vonz. Teltházas autóversenyekkel találkozhatunk mindenhol, egyre nagyobb nézői rekordokat döntve. Emiatt egyre szélesebb körben terjed a drift.

Talán azért jelennek meg a hasonló autósportok szerelmesei a közutakon, mert kevés a versenyek, autós pályanapok száma, illetve kevés olyan hely van, ahol ezt biztonsággal és nyugalomban lehet űzni.

A Hajdúhadház és Bocskaikert közötti (Dakar - Ring) és a Salétrom utcai (Perényi Pál Salakmotor pálya) versenypályák is lakossági nyomásra vagy részlegesen, vagy teljes egészében korlátozzák az autózás lehetőségét. Akik kizárólag zárt versenypályán szeretnék kiélvezni a sport lehetőségét, el kell menjenek Máriapócsra, Kunmadarasra, Tökölre vagy Kiskunlacházára. Néhány havonta találkozhatunk versennyel Ebesen, Nyíregyházán és utóbbi években már Debrecenen belül is, de utóbbi három helyszínen is limitált létszámban, sokak számára túl ritkán – emelte ki.

Hajdu Kristóf

Forrás: Napló-archív

Leszögezte, vannak, akik kiskaput keresnek és forgalomtól részben elzárt, vagy nagyon alacsony forgalmú úton mégis kiviszik az autójukat és játszanak. Jogszabályilag ez utóbbi eset nagyon megkérdőjelezhető, de legalább más életét jelentősen kisebb eséllyel veszélyezteti. – Továbbá akadnak olyanok is, akik a fent említett csoportok egyikébe sem tartoznak, de mégis „keresztbe teszik”, ahol csak tehetik. Ők rendre valami mondvacsinált indokkal kerülik a felelősséget és találnak hasonló kifogást arra, hogy miért a többi közlekedő között játszanak. Leggyakrabban azt mondják, hogy a versenypályától féltik az autót, mert nagyon igénybe veszi a technikát. A másik ilyen kifogás, hogy a versenypálya unalmas – ez badarság – tette hozzá.

Sérülhet a gumiabroncs

Hajdu Kristófot arról is kérdeztük, a driftelés okozhat-e kárt a gépjárműben, és megjegyezte, ha csak a technikai részét nézzük, a legnagyobb anyagi kár a gumiabroncsban keletkezik. Egyszerű elhasználódásról van itt szó, a többi alkatrész inkább csak a megszokott módon használódik.

A legnagyobb veszély maga a környezet. A közút legnagyobb hátránya a versenypályához képest, hogy nincs bukótér, nincs hova esni. Egy-egy padka óriási veszélyt rejt magában, mert az extrém esetben akár fel is borítja az autót. Ha még figyelmetlen is az önjelölt driftpilóta, akkor a többi közlekedő is az útjába kerülhet, ezzel fokozva a veszélyt. A legfontosabb dolog az alázat itt is és elfogadni, hogy a közforgalom elől el nem zárt út nem versenypálya.

Zárt területen viszont folyamatosan tud az ember gyakorolni és csak a pénztárcája szabhat határt a fejlődésének. Ha a pénz nem számít, akkor csaknem 5 év gyakorlás után már könnyedén az élmezőnyben találhatja magát az ember – hangsúlyozta, majd leszögezte: a közút nem versenypálya!