Két egymást követő évben is Győr-Moson-Sopronban szolgálatot teljesítő rendőrök lettek az év legjobb baleseti helyszínelői, így a 2023-as versenynek Győr adott otthont. A háromnapos megmérettetésen elméleti és gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk a vármegyei kapitányságok legjobb rendőrpárosainak. A gyakorlat során négy helyszínen, változatos eseteknél kellet bizonyítaniuk a résztvevőknek: volt vasúti, valamint kerékpáros baleset, illetve menekültekkel kapcsolatos intézkedés is – derült ki a kisalföld.hu beszámolójából.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrpárosa Pénzes István rendőr törzszászlós, rendőrségi tanácsos és Tisza Dénes rendőr főtörzsőrmester a harmadik helyen végzett a XII. Országos Balesethelyszínelő versenyen. Gratulálunk!