Hajdú-Bihar vármegyében az elmúlt 24 órában több személyi sérüléssel járó közlekedési baleset is történt. Voltak, akiket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, míg mások könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendelkezésre álló adatok szerint ezek az esetek többnyire az elsőbbségi szabályok be nem tartása, sebesség helytelen megválasztása, szabálytalan tolatás miatt következtek be, de volt olyan is, amikor a sofőr elaludt a volán mögött.

Kellő körültekintéssel, a közlekedési szabályok betartásával elkerülhető lett volna, hogy bárkit is egészségügyi intézetbe szállítsanak.

Ne feledjék! A balesetek többségének hátterében súlyos szabályszegés áll, de néha egy kisebb hiba is elég ahhoz, hogy a tragédia bekövetkezzen. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is kéri a járművezetőket, hogy továbbra is legyenek egymással türelmesek, előzékenyek, és tartsák be a közlekedési szabályokat! A hasonló esetek elkerülése érdekében kérjük, hogy vezessenek mindig kipihenten és gyakrabban álljanak meg felfrissülni!