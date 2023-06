A tragédiáról a Tények is beszámolt csütörtök esti adásában. Ahogy az a hírműsor hivatalos oldalán olvasható, a baleset halálos áldozata egy idős asszony. A tragédia előtt valószínűleg a nő hibázhatott, mert úgy hajtott be két útkereszteződésbe is, hogy a stoptábla ellenére sem lassított. A járművek olyan erővel csapódtak egymásnak, hogy a román nő férjét és a kisbuszt vezető férfit súlyos sérülésekkel vitték kórházba.