Vasárnap Debrecen több utcájába is vonultak a vármegyeszékhely tűzoltói lehasadt faágak miatt. A Tócóskert téren egy nagyméretű fa veszélyeztette a gyalogos forgalmat és a parkoló autókat. Az egység emelőkosárból motoros láncfűrésszel avatkozott be. Debrecenben, az István útra, a Nyomdász utcába, a Derék utcába és a Csigekert utcába is lehasadt faágak miatt vonultak a tűzoltók - olvasható a katasztrófavédelem portálunkhoz eljuttatott közleményében.