A 9. és 10. évfolyamos tanulók a szakmájuk alapvető ismereteit sajátíthatják el, a 9. évfolyam végén a sikeres ágazati alapvizsga letétele után szakosodhatnak a hallgatók, a rendészeti illetve közszolgálati szakmairányokra - közölte portálunkkal Nagy József iskolaigazgató. Mint írta, az immáron 11. évfolyamot elérő képzés kialakításakor megfogalmazódott egy olyan igény, mely a tanulók pálya iránti elkötelezettségét tovább fokozza egy ünnepélyes eskütétel letételével, így ebben a tanévben a közszolgálati technikumban tanulók a 9. C, a 10. C és a 11. C osztályok esküt is tettek.

Forrás: Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium

Április 20-án a közszolgálati technikum hallgatói közül 78-an tettek esküt. Az ünnepi alkalmon a diákok hozzátartozói mellett jelen voltak Szeidl Tamás bv. ezredes úr, az V. számú Agglomeráció parancsnoka, aki Dr. Tóth Tamás altábornagy urat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát képviselte. Kollár Roland bv. ezredes úr, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ főigazgatója, Győri Levente bv. alezredes úr, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Oktatási, Szociális és Személyzetfejlesztési Főosztály tanácsos főosztályvezetője, Majosi Pálma a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója, Rácz Anikó Derecske Város polgármestere és Szabó Sándor rendőr őrnagy úr, a Derecskei Rendőrőrs parancsnoka.

Az eskütételre váró tanulókat ünnepélyes bevonulásukat követően Szeidl Tamás köszöntötte. Ezután az intézmény igazgatója erősítette meg a tanulók irányában az eskü megtartásának fontosságát, a választott pályájukra történő készülésük elkötelezettségét. Majosi Pálma tankerületi igazgató tanulmányaikhoz kívánt jó egészséget, kérte a családtagok további támogató hozzáállását a gyermekük pályaválasztásához.

A közszolgálati életpályára készülő hallgatók ezek után Kovács Szabolcs 11.C osztályos tanuló előolvasása után tették le az esküt.

Forrás: Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium

Hozzátették, külön öröm számukra, hogy a BVOP országos és területi vezetése támogatta elképzeléseiket, és így egy együttműködési megállapodás aláírására is sor került a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium között.

A megállapodás segítheti a tanulók BV-s pályán történő elhelyezkedését, valamint az iskolai oktatás, például a nyári szakmai gyakorlat, beiskolázás megszervezését.