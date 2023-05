Cipő nélkül sétált be egy fiatal férfi a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságra május 4-én este. Nem sokkal korábban a nyílt utcán kirabolták, elvették a pénzét, az öngyújtóját, és még a cipőjét is levetették vele. Elmondása szerint az egyik elkövetőnél egy kalapács volt, a másik pedig egy húsklopfolót szorított a kezében – olvasható a police.hu-n.

A rendőrök a polgárőrökkel közösen azonnal a támadók keresésébe kezdtek. Jó személyismeretüknek köszönhetően egy órán belül azonosítottak és elfogtak két helyi fiatalt, akiket kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekmény elkövetésével.

A nyomozás adatai szerint a 18 éves fiú többször megrúgta a sértettet, valamint a kalapáccsal is fenyegető mozdulatokat tett felé, mindeközben folyamatosan követelte a nála lévő pénzt. Társa, egy 14 éves fiatal jól láthatóan szorított a kezében egy húsklopfolót, ezzel is erősítve cimboráját. Előszőr a pénzt és az öngyújtót szerezték meg, majd a fiatalabb elkövető még a cipőt is levetette áldozatukkal.

Az ügy pontos felderítésekor azonban újabb információra derítettek fényt a bűnügyesek. Kiderült,

a sértett a rablás előtt megegyezett későbbi támadóival, hogy valahova betörnek. A két fiatal csak menet közben döntött úgy, hogy elveszik újdonsült társuk értékeit.

Forrás: police.hu

Gyanúsítotti kihallgatásukat követően mindkettőjüket őrizetbe vették a nyomozók, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására, amit az illetékes járásbíróság május 7-én elrendelt.

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást velük szemben. A helyszíni szemle során a sértett cipőjét egy közeli kukában, a kalapácsot és a húsklopfolót pedig egy kerítés tövében találták meg a nyomozók.