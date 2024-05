Idén is tömegeket vonzott a Debrecen Drive, ahol két nap alatt közel ezren látogattak el a CATL Debrecen Zöldenergia-szigetére. Magyarország egyik legnagyobb járműipari eseményén a CATL Debrecen először vett részt azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az energiatárolás fontosságára a fenntartható közlekedésben. A cég által kínált programok között a gyerekek körében az óriás jenga és a puzzle álltak az első helyen, míg a felnőttek szívesebben termeltek zöldenergiát kerékpárral, a szerencsesüti-gépet pedig minden korosztály örömmel kipróbálta - olvasható a CATL közleményében.

Nagyon népszerű volt a CATL óriás jengája

Forrás: CATL

Május 24. és 26. között zajlott a debreceni Nagyerdőben megrendezett Debrecen Drive, amely idén is nagy tömegeket vonzott, változatos szakmai- és közönségprogramjaival. Idén először a CATL Debrecen is aktív résztvevője volt a háromnapos járműipari rendezvénynek, melyet pénteken egy szakmai konferencia nyitott meg, amit a nagyközönségnek szóló műsorok és élményprogramok követtek egész hétvégén. A CATL-t mint az elektromos autókba szánt akkumulátorok fejlesztése terén piacvezető vállalatot az „E(z) Debrecen” konferencián előadás megtartására is felkérték számos más, az iparágban meghatározó szereplő mellett. Szombattól a CATL a Nagyerdei Stadion köré szervezett fesztiválon Zöldenergia-szigettel és változatos programokkal készült, amelyek kiemelkedően népszerűnek bizonyultak az eseményre látogatók között.

A CATL standja

Forrás: CATL

– Nagy öröm volt számunkra, hogy idén először részt vehettünk Debrecen egyik legfontosabb, ikonikus eseményén. Jó érzés volt látni, hogy milyen sokan érdeklődtek a zöldenergia-termelés, az energiatárolás és a fenntartható közlekedés iránt. A közeljövőben több helyi eseményen is ott leszünk, legközelebb a Virágkarneválon és a Campus Fesztiválon találkozhatnak velünk az emberek – nyilatkozta Sidló Noémi, a CATL Debrecen kommunikációs és PR menedzsere.