Az utca lakói szerint első osztályú munkát végeztek

A Bezerédj utca felújított szakaszának átadásán több helyi is részt vett, tőlük is érdeklődtünk, hogyan értékelik a munkálatok eredményét.

– Végtelen nagy boldogság, hogy elkészült ez az utca. Amikor két hete pénteken elkészült, másfél-két óránként kijöttem és gyönyörködtem, nem akartam elhinni, hogy készen van – osztotta meg velünk Gera Károly, aki elmondása szerint tíz éve várt erre a pillanatra. – A por helyét átvette a kényelem, az utcakép is sokkal szebb lett, öröm nézni a kint bicikliző gyerekeket. Nagyon jó minőségben végezte a munkát a kivitelező, két autó is bőven elfér egymás mellett – adott hangot a vélekedésének. Hozzáfűzte, annak is nagyon örült, hogy a munkálatok befejezésének másnapján kikerült az utcába a pihenőövezet tábla is.

Elégedett lakosok is csatlakoztak az átadóhoz

Forrás: Czinege Melinda

Sáfien János szintén a Bezerédj utcán lakik, mint fogalmazott, egykori műszaki szakemberként hozzáértő szemekkel ítélte meg a munkát, amit szervezési és szakmai szempontból is kifogástalannak tartott. – Első osztályú munkát végeztek, pedig nem volt könnyű utat találni a megoldáshoz ennyi eltérő gondolkodású ember között – jegyezte meg.