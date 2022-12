Az azóta eltelt szűk másfél év a szakemberek és persze megyénk lakossága számára is adott tapasztalatokat. Ez utóbbiakból a Cívishír szerkesztőségéhez is jutott bőséggel, és ezek túlnyomó többsége negatív volt. Kérdéseinket eljuttattuk az Országos Mentőszolgálathoz, onnan Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs és PR-vezetője válaszolt.

Volt orvos, nincs orvos

Azzal, hogy az OMSZ végzi az orvosi ügyeleteken a sürgősségi betegellátást a mentőszolgálat megyei vezetője akkor azt nyilatkozta, hogy a cél a pontosabb, gyorsabb, hatékonyabb és olcsóbb sürgősségi ellátás kialakítása. Ez megvalósult, legalábbis ez derül ki Győrfi Pál válaszából, ami szerint az elmúlt évben bebizonyosodott, hogy az Országos Mentőszolgálat egységes sürgősségi ügyeleti rendszere jól működik Hajdú-Bihar megyében.

Ezt – hangsúlyozta a szakember – a betegek visszajelzése, a szakmai elemzések és adatok is alátámasztják.

A Cívishír szerkesztőségébe eljutott információk szerint vannak olyan települések, ahol korábban volt, most pedig nincs orvosi ügyeleti ellátás. Ide tartozhat Nyíracsád és Hajdúdorog. Ám a nyírségi településen már nagyon régóta nincs helyben sürgősségi ellátás, oda a nyírábrányi és a nyíradonyi mentőállomás szakemberei mennek ki. Míg Hajdúdorogon talán szerencsétlen egybeesésnek lehet nevezni azt, ami az orvosi ügyelettel történt: az ottani orvosok ugyanis nem vállalták a munkaidőn túli betegellátást, ezért orvosok híján nagyon nehéz helyzetbe került az önkormányzat. Így a sürgősségi ellátás a Hajdúdorogtól négy-öt kilométerre lévő Hajdúnánásra került, ahol a rendelési időn túl az OMSZ szakemberei látják el a betegeket. Több kistelepülésről is érkeztek panaszok arról, hogy ott megszűnt az orvosi ügyelet. Amikor a nyilvánosságot képviselve utánajártunk a problémának, kiderült, hogy egyik helységben sem volt ügyelet, volt viszont helyben lakó orvos, akihez akár éjszaka is fordulhattak segítségért a helyiek.

Miután az orvos nyugdíjazás vagy elköltözés miatt elkerült a faluból, letelepedő viszont nem érkezett, ezért gondolhatták azt az ott élők egy része, hogy megszűnt az orvosi ügyelet.

Győrfi Pál arról tájékoztatott, hogy Hajdú-Biharban egyetlen településen sem szűnt meg az ügyelet, 2021 júliusában a korábbi struktúrát vették át, így nem változtattak az ügyeleti telephelyek számán és elhelyezkedésén megyénkben. A működés tapasztalatai, az adatok részletes elemzése azonban azt mutatja, hogy ezen változtatni kell, a kapacitásokat a valódi szükségletekhez kell igazítani.

Helyben sokakat elláttak

Ugyancsak a lakossági észrevételek szerint lassúbb, körülményesebb lett az ügyeleti ellátás. Mi több, voltak olyan személyek, aki azt mondták, az ügyeleten annyi ellátást kaptak, hogy bevitték vagy beküldték a kórházba. Joggal vetődik fel a kérdés: a sürgősségi orvosi ellátásnak csupán annyi a lényege, hogy valamilyen egészségügyis lássa a beteget, aztán menjen tovább a kórházba?

– A statisztikai és betegelégedettségi vizsgálati eredményeink nem támasztják alá a levont következtetést – kezdte válaszát Győrfi Pál. – Hajdú-Biharban az orvosi ügyeletet felkereső mintegy 30 ezer betegből több mint 25 ezret sikerült úgy ellátnunk a helyszínen, hogy további szakmai beavatkozásra nem is volt szükség, tehát a beteget nem kellett kórházba vinni és nem kellett további ellátást felkeresnie.

Éppen azt látjuk, hogy gyorsabban, sokkal rugalmasabban és racionális elvek mentén megyünk ki indokolt esetben a betegekhez.

Ha például a mellkasa fáj, akkor a mentésirányítás azonnal mentőt küld, hiszen ezt a beteget a továbbiakban mindenképpen kórházban kell kivizsgálni, nem megy feleslegesen ügyeleti ellátó, és ez fordítva is ugyanígy igaz. Vannak olyan betegségek, amikor mindenképpen további kórházi kezelés vagy megfigyelés szükséges, feleslegesen senkit sem utalunk kórházba. Sőt, amióta az OMSZ végzi az ügyeleti ellátást, azóta a sürgősségi osztályok terhelése csökkent, tehát több beteget láttunk el a lakásán vagy a rendelőkben úgy, hogy nem kellett kórházba menniük.

Országos lesz a program

Folytatva a lakossági észrevételek sorát, arról is kaptunk információt, hogy az egyik hajdú-bihari orvosi ügyeleten nem volt orvos, egy mentőtiszt látta el a feladatot, aki nem végzett vizsgálatot, azonnal a kórházba küldte a beteget. Sőt, elmondások szerint olyan is előfordult, hogy volt ugyan orvos, egy távoli országból származó, aki nem tudott receptet írni. Adódik a kérdés: kik végzik, végezhetik az orvosi ügyeleti ellátást, és erre van-e elegendő szakember?

Győrfi Pál elmondta, hogy korábban előfordulhatott, hogy a betegellátás valamely feltétele egyes ügyeleteken nem állt rendelkezésre, de az OMSZ egységes sürgősségi ügyeleti rendszerében minden személyi és tárgyi feltétel valamennyi telephelyen folyamatosan biztosított.

2021. július 2-től jogszabály teszi lehetővé, hogy már a mentőtisztek is végezzenek ügyeleti tevékenységet. A felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező mentőtisztek és az egyetemet végzett ápolók a sürgősségi ellátás magas szakmai színvonalú szereplői. Széles a beavatkozási lehetőségük, kompetenciakörük, munkájukat orvosi és szakmai kontroll mellett, a megfelelő előírások szigorú betartásával, szakmai protokollok mentén végzik. – Ügyeletes orvosaink mindegyike jogosult recept felírására, de azt csak akkor teszik, ha valóban szükséges, orvosilag indokolt (például indokolatlanul nem ír fel antibiotikumot). Az ügyeletet ellátó mentőtisztek ilyen esetben konzultálnak az orvossal és ezt követően, indokoltság esetén az orvos írja fel a felhőbe a szükséges gyógyszereket, amelyek így már kiválthatóak. A Hajdú-Bihar megyei ügyeleti szolgálatunkon teljes a létszám, orvosok, mentőtisztek, kiterjesztett hatáskörű ápolók, mentőápolók, asszisztensek és gépkocsivezetők a megfelelő és előírt létszámban látják el a feladataikat – hangsúlyozta Győrfi Pál, aki hozzáfűzte, hogy a Hajdú-Biharban elsőként bevezetett és kipróbált orvosi ügyeleti rendszer kiterjesztésének szakmai előkészítésén dolgozik az Országos Mentőszolgálat.

