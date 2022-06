Egy évvel ezelőtt modellprogramként indította el Hajdú-Bihar megyében az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az egységes sürgősségi ügyeleti rendszerét, melynek alapvető célja az ellátásbeli különbségek kiküszöbölése. Lényege, hogy a beteg felhívja az ügyeleti központot, ahol egy szakképzett mentésirányító a kapott információk alapján dönti el, hogy az ügyeletre utalja a beteget, életveszély esetén a mentőket riasztja, vagy ha ezekre nincs szükség, akkor telefonon keresztül ad tanácsot.

Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője

Forrás: Czinege Melinda

A modellprogramot elindító projekt a mai nappal lezárult, de a sürgősségi ügyeleti ellátási rendszer tovább működik

– jelentette be Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője csütörtökön, a modellprogramot értékelő sajtótájékoztatón a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A Napló kérdésére elmondta, az indulásnál leginkább a személyi állomány összeállítása volt a legnagyobb kihívás, amelynek megoldását jelentette a mentőtisztek és a kiterjesztett beavatkozási hatáskörű, úgynevezett APN-ápolók bevonása a rendszerbe. – Sok olyan szakember kapcsolódott be a munkába, akik számára személyes kihívást és nagy lehetőséget jelentett, hogy a korábbiaknál érdekesebb feladatkörben, talán nagyobb felelősséggel, újabb kompetenciákkal tudtak részt venni az ellátásban. Úgyhogy kezdettől fogva, gyakorlatilag zavartalanul tudjuk működtetni a rendszert – emelte ki.

Pápai György, az OMSZ orvos-igazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Pápai György, az OMSZ orvos-igazgatója kiemelte: hatalmas munka és próbatétel volt számukra a 22 telephely infrastruktúrájának megfelelő kialakítása, amelyet sikeresen végrehajtottak. Az elmúlt egy év adatait rögzítve, megfelelően dokumentálva elmondható, hogy a rendszer bevált, kiválóan tud továbbra is működni.

Forrás: Czinege Melinda

– A jogszabály lehetővé tette, hogy a mentőtiszt kollégák is belépjenek a rendszerbe, amely szakmai szempontból egy óriási lehetőség volt és egy nagyon jó döntés is. A tiszt kollégáink, kiterjesztett ápoló kollégáink megmutatták, hogy ezt a munkát professzionális szinten tudják végezni, nem voltak betegpanaszok sem – emelte ki a szakember. A telephelyek kialakításánál egyebek mellett figyelembe vették a betegforgalmat, az úthálózat viszonyait és a lakosság egészségügyi állapotát is. – A rendszer lényege, hogy a bejövő hívást a mentésirányító fogadja, értékeli a kapott információkat, majd azok alapján sorolja be a feladatokat. Szükség esetén a legközelebbi szabad mentőautót riasztja, vagy a legközelebb lévő ügyeletre utalja be a beteget, tehát a járási határoktól elvonatkoztattunk a hatékonyság érdekében – mutatta be Pápai György.

Forrás: Czinege Melinda

Egy év alatt több mint 30 ezer beteget láttak el, köztük körülbelül 25 ezret az ügyeleteken. Mintegy 1800 esetben történt telefonos tanácsadás, illetve az otthoni segítségnyújtás aránya is növekedett a korábbiakhoz képest.

– A rendszer segítségével tehermentesíteni tudtuk a sürgősségi osztály működését is – tette hozzá.

BS