Amint arról szombaton beszámoltunk, halálos közlekedési baleset történt Gyomaendrőd közelében, ahol egy személyautó letért az útról, és fának csapódott. Az autóban utazók mind meghaltak.

A Bors a tragikus balesettel kapcsolatban azt írta, egy debreceni apa és fia, illetve egy létavértesi apa és fia utazott az autóban. Cikkük szerint a személygépkocsit a 42 éves debreceni férfi vezette.

A balesetről a szombati Tények is beszámolt. A hírműsor szerint a kocsi az egyik kanyarban kisodródott a padkára, a sofőr ekkor túlságosan ellenkormányzott, majd a másik oldalon több fának is nekiment, még egy táblát is kidöntött menet közben.