A Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság szeptember 8-án tanácsülésen hozott határozatot annak a vádlottnak az ügyében, aki gyermekpornográf képfelvételt töltött fel egy internetes közösségi oldalra, valamint több ezer olyan gyermekekről készült kép- és videófelvételt tárolt a számítógépén, amelyek a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolták – közölte a Debreceni Törvényszék.

A másodfokú bíróság a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel nagy nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétellel elkövetett gyermekpornográfia bűntette és a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt indult büntetőeljárásban a Debreceni Járásbíróság március 2-án hozott ítéletét helybenhagyta.

A törvényszék a vádlottat jogerősen két év hat hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte és végleges hatállyal eltiltotta minden, 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével, gondozásával és gyógykezelésével kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől.

A jogerősen megállapított ítéleti tényállás szerint a 22 éves férfi 2019. augusztus 22-én és pár nappal később augusztus 27-én debreceni otthonában, internetezés közben egy közösségi oldalra összesen 54 olyan gyermekpornográf képet töltött fel, melyek a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan 18. életévét be nem töltött személyt, személyeket, illetve ilyen személyeket is a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolják. A képfájlok nyilvánosan hozzáférhetőek voltak, így azokat a vádlott nagy nyilvánosság számára tette elérhetővé.

A vádlott 2019. augusztus 18. és 2020. május 12. között különböző internetes oldalakról, valamint a darkwebről töltött le gyermekekről készült pornográf felvételeket. A férfi egy, a végpontok közötti titkosítást használó csevegőalkalmazást is letöltött, hogy tevékenységét leplezze, továbbá a számítógépén lévő könyvtárat titkosította, annak almappáiba összesen 5657 olyan gyermekpornográf képfelvételt és videófelvételt tárolt el. Ezen túlmenően a vádlott a mobiltelefonjának memóriájába is lementett 292 darab gyermekpornográf képet. A rendőrség a férfi lakóhelyén 2020. május 12-én tartott kutatást, amely során lefoglalták a képek tárolására használt technikai eszközöket.

Dr. Kovács Péter büntetőtanácsa rámutatott arra, hogy a halmazati büntetési szabályok szerint az irányadó középmérték hat év hat hónap lett volna, a minimum pedig két év. A vádlott által elkövetett súlyos bűncselekményt még a régi Btk. szabályai szerint bírálta el a törvényszék az időbeli hatály miatt. A büntetlen előéletű vádlott a cselekményt beismerte, ügyészi fellebbezés nem volt, így súlyosabb büntetést nem lehetett kiszabni, ugyanakkor az enyhítés sem volt indokolt.