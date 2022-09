Több lakossági panasz is eljutott a rendőrökhöz arról, hogy az utóbbi időben elszaporodott az éjszakánként szabálytalanul és átalakított járművekkel közlekedő járművezetők száma. A tapasztalatok szerint a sofőrök a megannyi szabálytalanság mellett, az engedély nélkül átalakított autóikkal rendszeresen zavarják a városban élők nyugalmát - írja a police.hu.

A lakossági jelzésekre reagálva a Debreceni Rendőrkapitányság rendőrei a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályának szakemberei közös ellenőrzést tartottak 2022. szeptemberében Debrecenben. A közös munka eredményeként 13 járművezetővel szemben tettek szabálysértési feljelentést engedély nélküli átalakítás miatt, és az érintett gépjárműveket soron kívüli időszakos műszaki vizsgára is berendelték. A legjellemzőbb átalakítások a kipufogórendszert, a futóművet, a fékrendszert, illetve a világító berendezéseket érintették. Ezenkívül további 11 esetben intézkedtek szabálytalanul közlekedő járművezetőkkel szemben.

A rendőrség a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a szabálytalanul közlekedőket kiszűrje a forgalomból. Az előírásokat megszegők nemcsak saját magukat, hanem közlekedő partnereiket is veszélyeztetik. Emellett a műszaki hibás, vagy átalakított járművekkel zavarják a városban lakók nyugalmát. A Debreceni Rendőrkapitányság a mindennapos közlekedési ellenőrzések mellett változó időpontokban és helyszíneken a jövőben is tart majd hasonló ellenőrzéseket.