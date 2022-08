Leszakadt egy fa ága tegnap délelőtt Debrecenben, a Mata János utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói a Veres Péter utcában is egy lehasadt ág miatt avatkoztak be hétfőn.

Lesodródott az útról és egy fának ütközött egy terepjáró hétfőn kora délután Debrecenben, a Külső-Kassai úton. A debreceni hivatásos tűzoltók kiemelték a sérültet a roncsból, majd átadták a mentőszolgálatnak. Ezt követően áramtalanították a járművet.