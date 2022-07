Kigyulladt egy személygépkocsi kedden kora délután Debrecenben, a Naphal utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet.

Egy hektáron égett az aljnövényzet kedden kora délután a Hortobágyon, Nádudvar közelében. A balmazújvárosi önkormányzati és a debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy körbálázó gép tegnap a déli órákban Furtán, a Temető utca közelében. A tűz kéthektáros területen átterjed a tarlóra, valamint két körbálára is. A berettyóújfalui és szeghalmi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.

Negyven hektáron égett a tarló tegnap délután Berettyóújfalu és Bakonszeg közötti területen, ahol kigyulladt egy trafóház is A tűzet a hajdúszoboszlói a debreceni és a püspökladányi hivatásos tűzoltók oltották el. A munkákban három erőgép is részt vett. A nagy szél miatt tűz a vasúti forgalmat is akadályozta.

Számos riasztás érkezett tegnap délután a megye több pontjáról a viharos szél miatt kidőlt fák és leszakadt ágak miatt.

Debrecenben több helyen is szükség volt a tűzoltók munkájára, így a Pallagi úton, Csigekert utcában, a Borbíró téren, a Nagyerdei parkban, az Ádám utcában, a Honvéd utcában, az Andaházi utcában és a Kanális utcában is. Püspökladányban a Karcagi utcában, Hajdúszoboszlón a Kádár utcában vonultak a helyi hivatásos tűzoltók leszakadt faágak eltávolítására.

Tegnap délután Hosszúpályiban, a Földvár utcában a viharos szél kidöntött egy nyolcméteres szilfát. A fa egy padon ülő emberre borult, aki az eset következtében elhalálozott. A létavértesi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a kidőlt fát.

Kétszáz négyzetméteren égett az avar tegnap délután Bakonszegen, a Rákóczi utca közelében. Az ott lakók megkezdték a tűz oltását, majd az időközben kiérkező püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet.

Két autó ütközött össze tegnap délután Balmazújváros és Hajdúböszörmény között. A balmazújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A gépkocsikban összesen négyen utaztak, a mentőszolgálat mindenkit kórházba szállított.