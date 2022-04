Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt törvényes képviselője jelenlétében hallgattak meg a nyomozók április 7-én egy gyermekkorú fiút – tudatta közleményben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. A gyanú szerint a 11 éves hajdúsámsoni fiatal 2022 januárjának első napjaiban a helyi főtéren található egyik épület pincéjéből szerszámot és egyéb értékeket lopott el. Egy hónappal később pedig egy tanya épületéből vitt el különböző szerszámokat. A bűncselekmény elkövetését elismerte.

A nyomozók szintén gyanúsítottként hallgatták ki azt a férfit, akinek már nem volt joga bejutni abba a lakásba, amiben előzőleg albérlőként lakott, ezért lakatost hívott. A mester a felmutatott albérleti szerződés alapján végrehajtotta a munkát, és kinyitotta az ajtót.

A gyanú szerint a volt lakó ezt követően nemcsak a saját dolgait, hanem a főbérlő néhány tulajdonát is magával vitte.

A 20 éves külföldivel szemben lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatják le az eljárást, olvasható a híradásban.

De ezzel még nincs vége: április 7-én reggel arról érkezett bejelentés, hogy egy debreceni társasház két lakásában is hívatlan látogatók jártak, oda a nyitott ajtón keresztül jutottak be, és vitték, amit találtak. A bejelentők laptopjuk, táskájuk és kisebb értékeik hiányáról számoltak be. A helyszínre érkező egyenruhások gyorsan ellenőrizték a környéket, és hamar az elkövetők nyomára akadtak.

Az akkor még ismeretlenek egy környező boltban próbáltak meg fizetni az ellopott táskában talál bankkártyával.

A rutinos rendőrök hely- és személyismeretének köszönhetően néhány órával később elfogták a feltételezett elkövetőket. A 19 éves fiú és három fiatalkorú társa beismerő vallomást tett. Velük szemben a Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett és lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.

Fontos a megelőzés

A Debreceni Rendőrkapitányság az ilyen jellegű esetek elkerülése érdekében javasolja az alábbi tanácsokat betartani: otthon tartózkodáskor, napközben is zárja be a kertkaput, a bejárati ajtót, mert nem biztos, hogy észreveszi a hívatlan látogatót. Miközben a szobában tévézik, pihen, tesz-vesz, a besurranó tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeit. Bűncselekmény észlelésekor a legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon, közölve a szükséges információkat (pl. személyleírás, menekülés iránya, eszköze, mit vitt el stb.). A helyszínt hagyja érintetlenül, ha mégis történt bármilyen változtatás, azt jelezze a kiérkező rendőröknek.