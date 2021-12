A legenda szerint 1971-ben Massachusetts állam akkori kormányzója, Arthur P. Mullaney azt kérte a lakosságtól, hogy egy napig tegyék le a cigarettát, és az aznapi elszívnivaló árával támogassák az egyik helyi középiskolát. Később az Amerikai Rákellenes Társaság is beállt az ügy mögé, és az akció egyre nagyszabásúbbá vált. 1977-re már az Egyesült Államok teljes egésze csatlakozott az eseményhez. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) továbbá kezdeményezte a nemzetközi nappá nyilvánítást, mellyel világszerte a dohányzás visszaszorítására, illetve a cigarettázás káros hatásainak megismertetésére helyezik a hangsúlyt. Lapunk több esetben dolgozta már fel a füstmentes világnapot, mind tüdőgyógyászati, mind mentálhigiénés oldalról. Mint közismert, a dohányfüst rendkívül rossz hatással van nemcsak a saját egészségünkre, de a körülöttünk élőkére is. Nem beszélve arról, anyagilag mennyire megterhelő tud lenni egy ilyesfajta függőség. Azonban most nem a leszokáshoz vezető útról vagy a káros szenvedély egészséget befolyásoló hatásairól, sokkal inkább egy másik, valós problémáról, a dohányzás közben bekövetkező gondatlanságról rántjuk le a leplet.