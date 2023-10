Tegnap sok volt felettünk a felhő melyből szórványosan eső, gyenge zápor is előfordult. Ahol esett, ott kicsit poros, koszos, saras esőt észlelhettünk a tereptárgyakon, autókon, mely az előző napokban délnyugat felől érkező szaharai eredetű por eredménye. Így ennek egy része a csapadéknak köszönhetően kiürült a légkörből, amit a szakmában nedves ülepedésnek neveznek – mutat rá az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-posztja.

Azt írták, a reggeli, délelőtti órákban az ország keleti, délkeleti részein még erős, néhol viharos széllökések is előfordultak, majd a nap további részében mérséklődött a légmozgás. Délutánra többfelé szakadozott a felhőzet, a bágyadt október végi napsütésben délen 20 fok köré is felmelegedett a levegő. Éjszaka is kifejezetten enyhe idő volt, hiszen az ilyenkor szokásos 5 fok körüli minimum helyett döntően 10 fok fölötti értékeket mértek.

A posztban közzétették a csütörtök reggel 6 órakor mért legerősebb széllökéseket is, a tízes lista kilencedik helyére a derecskei Petőfi major fért fel, ahol 58 km/h-s értéket rögzítettek.

A legerősebb lökést (73,8 km/h) a budapesti János-hegyen mérték.