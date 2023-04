Nem csak Debrecenben, Konyáron is összejött egy húsvéti nyúlra való hómennyiség, mint az olvasónk pénteki fotóján is látszik. A virágszemű nyuszi még egy piros tojást is kapott maga mellé.

Forrás: olvasói fotó

Üzenetében azt írta, a településen eddig 3-4 cm hó esett, és kifehéredett a táj.

Ahogy arról beszámoltunk, Hajdú-Biharban még ma is lehet havazás, korábban elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak miatta.