„Beszállítói Fórum – Digitalizálj, hogy beszállíthass” címmel ismét szakmai fórumot szervez debreceni kis- és középvállalkozásoknak az EDC Debrecen március 7-én a Kölcsey Központban – a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be szerdán a Határ úti Ipari Parkban.

– Nagyon fontosnak tartjuk ezt a tevékenységet, hiszen az elmúlt években rendkívül sok vállalat jött Debrecenbe: 20 ezer körüli az új munkahelyek száma, és több mint 12 milliárd euró működő tőke érkezett a városba, ez pedig úgy gondolom, hogy mindenképp egyedülálló. Mindemellett fontos az is, hogy a helyi kis-és középvállalatokra (kkv) is nagy hangsúlyt fektessünk. Nyilván egy ilyen fórumot kihívásként élnek meg, de azt szeretnénk, hogy a nagy cégekkel sikerüljön összekötni őket, és elsősorban előnyként tekintsenek arra, hogy Debrecenben tevékenykednek és semmiképpen ne hátrányként – mondta Barcsa Lajos alpolgármester.

Mire jó egy beszállítói fórum?

Kifejtette, elkötelezett Debrecen városvezetősége abban, hogy a helyi kkv-k sikeresek legyenek, hiszen a foglalkoztatás tekintetében továbbra is jelentős szerepet vállalnak, és mint ilyen, jelentős foglalkoztatók. Fontos a város számára, hogy jól működjenek, ugyanis a munkavállalók biztonsága, a munkakörülmények és a biztos megélhetés rajtuk múlik.

Ez a beszállítói fórum is egy jelentős kezdeményezés, hogy a munkahelyteremtés vonatkozásában további lépéseket tegyen a város, illetve diverzifikáljuk Debrecen gazdaságát

– magyarázta.

Barcsa Lajos alpolgármester

Forrás: Czinege Melinda

– Nem csak a beszállítói fórum kapcsán foglalkozunk a helyi kis- és középvállalkozókkal, hiszen jelenleg is dolgoznak annak a Déli Gazdasági Övezetben elhelyezkedő kkv-parknak a kivitelezésén, amit az elmúlt években meghirdettünk, és most már a megvalósítás szakaszába léptünk, ahol 16 cég 256 munkahelyet teremt. Mindemellett jelenleg is folyamatban vannak egyrészt az ipari parknak a beruházásai, az infrastruktúra- és közműfejlesztés, másrészt pedig a kkv-k is elkezdték felépíteni a létesítményeket a gazdasági övezetben – sorolta Barcsa Lajos. Hozzátette: a soron következő fórum arra ad lehetőséget, hogy a helyi kkv-k bekapcsolódjanak a globális értékláncokba, amelyek jelentős export tevékenységet végeznek. A nagyvállalatoknak is előnyös lehet ezen kis- és középvállalkozásokkal történő együttműködés, hiszen olyan helyi tudást és innovációt vonzhatnak be, amely által akár még globális szinten is hozzáadott értéket képesek teremteni.

Ahhoz, hogy a kkv-k jó beszállítóvá válhassanak, elengedhetetlen, hogy fejlődjenek, a képzések mellett a digitalizáció szintén fontos elem lehet, és maga a fórum erre is lehetőséget ad, hiszen az eseményen a digitalizációra helyezik a hangsúlyt

– emelte ki Barcsa Lajos.

Elengedhetetlen a kkv-szektor edukálása

Pécskay Zoltán, a szervező EDC Debrecen ügyvezetője elmondta, náluk a beszállítói program az egyik fő prioritás az idei évben, aminek két fő célkitűzése van. Egyrészt a fórummal szeretnék a városban újonnan megjelenő vállalatokat összehozni a már régóta itt lévő cégekkel; ebben a kapcsolatteremtésben vállalnának hídszerepet, hiszen mindkét oldallal aktívan és folyamatosan együttműködnek.

Másrészt úgy véljük, elengedhetetlen a kkv-szektor edukálása, ugyanis fontos, felismerjék azt, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy potenciálisan tényleg egy nagyobb cégek partnerei lehessenek. Ebből adódóan szeretnénk a helyi kkv-kat szakmailag támogatni abban, hogy megfeleljenek azoknak a feltételeknek, amelyekkel egy nagyvállalat beszállítóivá válhatnak, üzleti kapcsolatba kerülhetnek.

A fórum délelőtti szakmai előadásain a vállalati digitalizáció kerül fókuszba. A délután folyamán pedig a személyes kapcsolatfelvételeket segítjük elő a B2B-programon keresztül, melyre előzetesen tudnak 10 perces idősávokat foglalni az érdeklődő kkv-k képviselői – hangsúlyozta az ügyvezető. A rendezvényen tizenkét nagyvállalat vesz részt, amelyek megismerkedhetnek a debreceni kkv-közösséggel.

Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője

Forrás: Czinege Melinda

Globális piacon vannak jelen

Juhász Csaba, a Manz Hungary Kft. ügyvezetője mindenekelőtt hangsúlyozta, büszke arra, hogy évek óta szorosan együttműködnek a várossal. – Minden egyes eddigi beszállítói fórumon részt vettünk, mégpedig azért, mert úgy véljük, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy találkozzunk potenciális partnerekkel, illetve ismerősökkel is.

Azonban ez nemcsak erről szól, hanem arról is, hogy tegyünk közösen lépéseket abba az irányba, hogy ismerjük fel, milyen dolgokban kell a kkv-knak fejlődniük. Mert akárhogyan is nézzük, mindannyian egy globális piacra dolgozunk

– fűzte hozzá.

– A tavalyi beszállítói fórumon már részt vettünk, amiről azt gondolom, egy nagyon jó, színvonalas rendezvény, és mindemellett óriási lehetőséget biztosít a helyi kkv-k számára – nyomatékosította Szabó Zsolt, aki a beszállítói részről volt jelen a sajtótájékoztatón.