Új, elektromos autókhoz kínált platformot mutatott be nemrég a Debrecenben is gyárat építő kínai CATL, ezt a Totalcar írta meg a Carbuzz nevű autós portál nyomán. Az egyszerűség kedvéért a lap a platformot egy hatalmas gördeszkához hasonlította, amelyet telepakoltak akkumulátorral, de került rá villanymotor és futómű is. Saját autót nem építenek a variálható hosszúságú platformra, ezt az ugyancsak kínai Hozon Auto végzi majd el a későbbiekben.

Forrás: CATL

A lap megjegyzi, hogy

a CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis) nevet kapó platformra épített autó a teszteken elvileg elérte az 1000 kilométeres hatótávot, ám ezt harmadik fél egyelőre nem erősítette meg.

Ha ez valóban így van, ez a kocsi lehet a piac legnagyobb hatótávú modellje, 170 kilométert verve a Lucid Air Grand Touringra.

Forrás: CATL

És ez még nem minden, a CATL szerint a platformot elképesztő sebességgel lehet majd tölteni, az akkumulátorokba ugyanis 5 perc alatt akár 300 kilométer is kerülhetne. A két vállalat 2024 harmadik negyedévére ígér kész autót belőle.