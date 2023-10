Az utóbbi napokban erős üzemanyagár-csökkenés tapasztalható, ami nem áll meg, szerdától még alacsonyabb áron tankolhatunk. Augusztusban Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője a Haonnak még az üzemanyagárak emelkedéséről számolt be, akkor kiemelte, nem tudni, az emelkedő tendencia mikor áll meg. Most azonban az árak a sofőröknek kedveznek, nemhogy megállt a drágulás, de nem túlzás kijelenteni, erős csökkenés várható továbbra is.

Van elég üzemanyag itthon

Szerdától a benzinesek és a dízelesek is örülhetnek,

ugyanis a 95-ös benzin, valamint a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 20 forinttal csökken, így a benzin literenkénti ára 610 forint lesz, míg a gázolajé 660 forint.

Bujdos Eszter megkeresésünkre elmondta, az előző hónap közepe óta folyamatosan csökken az üzemanyagok beszerzési ára. Szeptember 22-én még a 95-ös benzin esetében 660 forintot kellett fizetni literenként, míg a gázolaj literje 681 forintba került.

Az árzuhanás annak köszönhető, hogy az interneten korábban megjelent hírek tévesek voltak, ugyanis nincs szó arról, hogy a kínálat szűkülne, a kereslet pedig emelkedne

– magyarázta. Úgy fogalmazott, a szerdai csökkenést követően egyfajta stagnálás figyelhető majd meg, azonban a körülöttünk lévő háborús helyzet (izraeli rakétatámadás) és annak következményei valamelyest befolyásolni fogja a hazai üzemanyagárakat.

Nehéz jóslatokba bocsátkozni, de minden bizonnyal előbb-utóbb áremelkedésre kell számítani a kutakon

– emelte ki. Hozzátette, nem gondolná, hogy a napokban rohamra kellene számítani benzinkutaknál, de az is biztos, most jóval olcsóbban lehet teletankolni az autót, mint 1-2 hónapja. – A számokból jól látható, kevesebben és sokkal kevesebbért tankolnak a magyar benzinkutakon. Csak annyi benzint és gázolajat vásárolnak, amennyit megenged a pénztárcájuk, régóta nem lehet látni kígyózó sorokat a kutak előtt – mondta.