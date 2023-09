Egy régen várt pillanat érkezett el Tetétlen életében szeptember 29-én, pénteken: több évnyi kitartó munka és különféle nehézségek után ünnepélyesen is átadták a Homoktövis-feldolgozó üzemet, valamint -bemutatótermet. Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, számos fejlesztési beruházást adtak már át örömmel, ez azonban kiemelkedő. Felidézte, hogy 2012-ben több problémával kellett szembenézni, köztük a munkanélküliséggel. Számos foglalkoztatási programot dolgoztak ki akkor, az volt a cél, hogy egy hatékony megoldást találjanak ki. Két nem mindennapi ötlet is született a településen a probléma kezelésére: strucctenyésztés és homoktövistermelés. Mint mondta, bizonytalan léptekkel, de szilárd elhatározással indultak el az úton.

Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester

Forrás: Czinege Melinda

Kicsiben kezdték

A polgármester ismertette, hogy 600 tő homoktövissel indult a termelés, 2015-ben 3 és fél mázsa bogyót szedtek le, de a tervezetthez képest jóval kevesebb volt a felvásárlói ár, ez vezette rá őket a további lépésekre. Nagyobb területen termeltek, újabb és újabb termékeket állítottak elő, s bizony, egyre nagyobb volt a kereslet is. Mindez odáig jutott, hogy 2018-ban a piaci igényeket már nem tudták kielégíteni, nagyobb termelési kapacitásra volt szükség. Ekkor jött a Gazdaságélénkítő Program, a 2020. április 28-án közzétett listában Tetétlen is szerepelt a kedvezményezett települések között. Még ezen a nyáron támogatási kérelmet nyújtotta be egy feldolgozó üzem létesítésére, melynek megvalósítására 200 millió forint támogatást kaptak. A világjárvány, és az építőiparban bekövetkezett változások miatt tolódott a megvalósítás, a nehézségek után 2022 áprilisában írták alá a kivitelezési szerződést, s mindössze 8 hónap alatt meg is épült az üzem. Az önkormányzat céget alapított, 5 munkavállalóval pedig már megy a termelés az üzemben, mely végül 251 millió forintos állami támogatással valósult meg, az önkormányzat az egyéb felmerülő kiadásokat finanszírozta.