Autópálya, lehajtó, csaknem kétszáz méter átmérőjű körforgalom, kilométernyi aszfaltút, drótkerítés, hatalmas kapu, és már bent is vagyunk a BMW-gyár területén, a konténerirodák sokasága előtt lévő, autókkal teli méretes parkolóban. Persze az építkezés messziről is látszik. A földből kiálló, húsz-harminc méter magas betongerendák fölé magasodó darukat akár egy többemeletes debreceni házból is látni lehet, de az északnyugati gazdasági övezetben, az építkezés tövében igazán parányinak érzi magát az ember. A Cívishír munkatársai gyártúrán vettek részt, amelyen Jenei Réka, a BMW Group Gyár Debrecen kommunikációs vezetője kalauzolta végig őket. Élményeikről az alábbi beszámolóban olvashatunk.

Fő a biztonság

Az egyeztetett időpontban a konténeriroda-rendszer egyik bejáratánál találkoztunk kísérőnkkel. Gyors munkavédelmi oktatás, majd bent az öltözőben felvettük a „Visitor” feliratú, élénk narancssárga színű mellényt, munkavédelmi sisak került a fejünkre, munkavédelmi cipellő a lábunkra, és már indultunk is volna a terepre. Ja, mégsem! Kísérőnk kezünkbe nyomott még egy plasztikkártyát, amelyekkel minden ki- és bemenetelünkkor csekkoltuk magunkat.

A kártya azért is kell, hogy tudják, hányan, és személy szerint kik vannak egy adott időpontban az építkezésen. Ez egy esetleges havária helyzetben különösen fontos.

– Kocsival járjuk be a gyárat, mert azért a 400 hektár, az csak 400 hektár – áll meg vezetőnk egy kékszínű, hibridhajtású, no milyen márkájú kocsi előtt? Igen, BMW! A belső közlekedésre rendszeresített járművek a gyár területére érvényes közlekedési rend szerint és csupán legfeljebb 20 kilométeres sebességgel haladhatnak. A benti sofőröknek egy rövid tanfolyamon részt is kell venniük. A közlekedési szabályokat egyébként mindenki betartja.

Termékünk, a BMW autó prémium minőségű, ezt a színvonalat pedig már a gyár építésénél sem lehet alább adni. És persze az itt dolgozók biztonsága mindenekelőtt!

– tudatja túravezetőnk.

Mindeközben fotósunk szorgalmasan dolgozik. Az úttól jobbra és balra betonlábakon álló épületek, föléjük magasodnak a daruk. Jobb kéz felől a karosszériaüzemet építik, ahol már állnak az oszlopok. A munkások az úgynevezett LEAN metódus szerint dolgoznak – tehát hiába, hogy az adott épület egyik felében még akár nem is áll minden oszlop, a másik felében már lehet, hogy a tetőszerkezet vagy az épülethéj felhelyezése folyik. A különböző munkafázisok az épület különböző részein nem feltétlenül egyszerre, egy ütemben zajlanak.

A karosszériás rész több száz méter hosszú, kicsit „L” alakzatban bontakozik ki. Az út túloldalán a szintén rendkívüli hosszával és 28 méteres magasságával a terület leghosszabb és legmagasabb épülete, a festőüzem bontakozik ki. Annak már egészen csarnokformája van, a háromszintes épületen a mesterek a külső burkolatot szerelik. Itt volt a BMW-gyárnak április 5-én a bokrétaavatója. A színezőrészleg nagyon fontos része a gyárnak, hiszen a jármű színe adja elsőként a prémiumérzetet a vásárlónak, a használónak. Az egész gyárban rengeteg új technológiát alkalmaznak majd, így a festőüzemben is. Ez az üzem minden szempontból különleges működésű lesz, hiszen tökéletesen megfelel majd az iFACTORY alapelveknek. A korábban megszokott festőüzemnél is fenntarthatóbb és modernebb lesz. Az autóvázak a karosszériarészből egy áthidaló építményen mennek majd át a fényezőbe. Ez az épülethíd része a legtöbb irodának is otthont adó kommunikációs központnak, ami nem ok nélkül került éppen erre a helyre.

– Az irodai dolgozók számára is láthatóak lesznek az itt készülő járművek, ezzel hozzák közelebb a BMW autót a közvetlenül nem a termelésben dolgozó munkatársakhoz. Ők így folyamatosan láthatják az autók haladását az egyik üzemből a másikba – mutatja. Rékától megtudjuk azt is, hogy a kommunikációs központ neve sem egy szép szólam, hiszen nem az egyirányú, a központból a különböző részlegeknek szánt információk átadására szolgál, hanem ugyanígy igaz a másik irányból történő közlésre is. – Mindenki beszéljen mindenkivel. Fontos az információcsere, és így egyrészt lehet véleményt is megfogalmazni, másrészt azt meg is hallgatják. És még egy lényeges dolog: a termelésben dolgozók többsége is a kommunikációs központon, tehát a főépületen keresztül érkezik a gyárba, és találkoznak a gyár többi részlegeiben dolgozókkal – avat be a cég egyik alapfilozófiájába, az átláthatóságba a vezetőnk.

Mindeközben fotósunk végzett, és már indulunk is tovább. Azaz csak indulnánk, mert az úton a portalanításért felelős locsolókocsi jön velünk szemben. Kell, itt is szükség van rá! Aki ismeri Debrecent, tudja, elég csak néhány nap szárazság, és száll a por. Főleg egy építési területen. Kisvártatva elindulunk, és már nem húzunk magunk után porködöt. A gyár északi, még zárva lévő bejárata mellett időzünk el ismét. A józsai autópálya-lehajtóról lehet majd ide érkezni, ezzel is csökkentve a város szükségtelen forgalomterhelését. Szétnézünk: előttünk, kicsit alattunk az épülő gyár. A két hatalmas épületet és az azokat összekötő épülethidat már ismerjük, a BMW-vázakat tartalommal megtöltő szerelde csarnoka mellett az akkumulátor-összeszerelő modul épül. Ide érkeznek az egyes akkumulátorgyárakból az akkucellák, azokat helyezik bele az autókba. A képzési központban már a belső munkálatok folynak. Abban szeptembertől a Debreceni Szakképzési Centrummal kialakított együttműködésben már tanul, dolgozik az első évfolyam 100 technikusa négy szakmában. Ők a BMW jövőbeni szakemberjelöltjei. A tűzoltóság épülete, a hozzátartozó tüzivíztározók is készülnek már.

– Rendkívül gyorsan épül ezekben a hónapokban a gyár, az építkezés most van a leglátványosabb fázisában, kinőnek és alakot öltenek az épületek. Hamarosan bezárulnak az épületvázak és a belső építkezést, a gyár felszerelését végzik majd, ami a külső szemlélő számára kevésbé észrevehető. Rengetegen dolgoznak az építkezésen. Nagy a forgalom, főleg műszakváltáskor – tudjuk meg. Mindeközben a fotósunk az építkezés apróbb részleteinek megörökítésével bíbelődik. Például az elkülönített dohányzóhellyel, ahol nincsenek eldobált csikkek, a példásan rendbe rakott szögvasak és más vaselemek sokaságával, vagy a vasúti töltésnek szállított zúzottkő rakodását írja a képekre. A vasút hatékony és környezetkímélő, ami tökéletesen illeszkedik a BMW zöld filozófiájába.