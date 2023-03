Nagyon izgalmas és mozgalmas év volt 2022

– kezdte a mögöttünk hagyott év értékelését Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Felidézte, januárban még maszkban jártunk, közben kitört a szomszédban a háború, február végén már megérkeztek az első menekültek a fürdővárosba.

Ezúton is köszönet illeti Hajdúszoboszló lakosságát, a civil szervezeteket, a tehetősebb vállalkozókat, akik segítették a menekültek ellátását, és mi magunk is részt vettünk ennek a feladatnak a megszervezésében. Nagyon sok szerencsétlen sorssal ismerkedtünk meg, sok megindító történetet hallottunk. Ezzel együtt nagyszerű összefogásnak lehettünk tanúi a városon belül mind anyagi értelemben, mind a segítségnyújtás szándékával.

Örülök és boldog vagyok, hogy egy ilyen közösség vezetője lehetek polgármesterként, mert a csúcsban 8-900 menekült volt a városunkban, ez tartott a turisztikai főszezonig, sokan maradtak a főszezonban is, de volt egy jelentős csökkenés a tavasz folyamán – részletezte. A második nagy hazatérési hullám augusztus végén, szeptemberben volt, sokan odahaza, a lakóhelyükön íratták be a gyerekeket iskolába.

Ma körülbelül háromszáz menekült él Hajdúszoboszlón, ők kivárják, hogy a háborúnak vége legyen. Vannak olyanok, akik a fürdővárosban kezdtek el dolgozni, és gyerekeiket itt íratták be iskolába.

– Így indult az év, közben elkezdtük tervezni az előttünk álló feladatokat. Nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatokra, a költségvetésünkben igyekeztünk jelentősebb összeget az önerőből fordítani a körzeti problémák megoldására, de ez még mindig nem volt elégséges. Amikor az év közepén már a híre elindult az energia- és gazdasági válságnak, akkor az év második felében sorra hoztuk azokat az intézkedéseket, amelyekben igyekeztünk olyan takarékossági intézkedéseket elfogadni, amik a kötelező feladataink fenntartását tudják biztosítani. Folyamatos küzdelem és harc jellemezte az évet, de jó dolgok is történtek.

Czeglédi Gyula polgármester

Forrás: Tóth Imre

A turizmus nagyon szépen beindult már a tavasz folyamán, ebben a nagyon nehéz időszakban is az egymilliót meghaladóan alakult a vendégéjszakák száma, ezzel listavezetők vagyunk a vidéki települések között

– mondta. Jó hír az is, hogy a belföldi turisták megmaradása mellett a külföldiek is visszatértek Hajdúszoboszlóra. A nyári főszezonban nagyon sok lengyel családos turista visszajött függetlenül attól, hogy nagypolitikai szinten akkoriban érezhető volt némi feszültség.

Kulturális rendezvények és városépítés szempontjából is akadtak történések szép számmal az elmúlt esztendőben; többek között testvérvárosi találkozót, folk-, valamint gasztrofesztivált, városbált tartottak, az utóbbi bevételéből sókamrát kaptak az óvodák, letették az új bölcsődének az alapkövét. Fontos mérföldkő volt, hogy befejeződött a Mátyás király sétány és a Szent István park teljes körű felújítása. Felsorolni is nehéz lenne, mi minden történt a fürdővárosban 2022-ben, ez azonban nem azt jelenti, hogy nincs további tennivaló.

– Két fő irányt jelöltem meg erre az évre. Az egyik az, hogy az elnyert több mint 6 milliárd forint értékű pályázatainknak a tényleges megvalósítását elindítsuk. Ezek különböző előkészítettségi fázisban vannak, akad, ahol már megvan a kiviteli terv is, ott már csak a kivitelezőt kell megtalálni, tavasszal el lehet kezdeni a munkát, ugyanakkor van olyan pályázat, ahol a kiviteli terveket most csinálják. A városfejlesztési irodára ráerősítünk, a polgármesteri kabinetből is segítjük a munkájukat, hogy a kitűzött ütemtervet tartani tudjuk. A másik kiemelten fontos terület, hogy közterületeken, a körzetekben a kisebb javítási hiányosságokat – járda, út, belvízelvezetés – pótoljuk. Az üzemeltetési oldalról is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a városra. 2023-tól szeretném, ha látványosan javulna a város köztisztasága, további javítanivalót látok a város működésében – fogalmazta meg az év legnagyobb feladatait a polgármester.

Kitértünk arra is, hogy a mintegy hatmilliárd forintnyi pályázati forrásból több utcán a csapadék- és belvízelvezetést korszerűsítik, két óvoda energetikai felújítása történik meg, a Szilfákalja és a Bányász utcák közötti parkot rekonstruálják. 500 millió forintot nyertek a Gázláng pálya teljes körű rekonstrukciója, a Hóvirág utcát is korszerűsítik egy okosváros-fejlesztéssel együtt. Természetesen belterületi utak felújítása is szerepel a tételek között, valamint egy ipari övezetet is kialakítanak.

A Szováti úton túli terület évtizedek óta iparfejlesztésre van kijelölve, most jutottunk el odáig, hogy sikeresen pályáztunk 500 millió forintra ennek megvalósítására. Vannak érdeklődők is, valós igényt szolgálunk ki ezzel a fejlesztéssel

– mondta a városvezető.

Félmillió forintot nyertet a Gázláng pálya rekonstrukciójára

Forrás: Tóth Imre

A szociális háló erősítésére is nagy figyelmet fordítanak, ennek egyik eleme az, hogy elindul a Családok Átmeneti Otthona, de számos más programmal is segítik a nehezebb körülmények között élőket. – Egy ilyen fejlettségű városban, mint Hajdúszoboszló, több száz család él a külterületeken. Az ő életkörülményeiknek a javításához szükség van segítségre. Vásároltunk kályhákat, van krízisfakészletünk, kijelöltünk melegedőhelyet, illetve a szociális étkeztetés is működik a városban.

Ne fázzon, ne éhezzen senki! – ez a minimum, amit a közösségi társadalomnak biztosítania kell az embertársainak

– vallja. Czeglédi Gyula hozzátette: – A Családok Átmeneti Otthonára is mutatkozik igény, erre a célra bérelünk egy ingatlan az Ádám utcán. Az önkormányzat kötelező feladata a veszélyeztetett gyerekeknek átmeneti otthont biztosítani, ezt megoldjuk nevelőszülőkkel. De mennyivel többet tudunk nyújtani akkor, ha nem kell a gyereket kiemelni a családból, hanem azt mondjuk, hogy a családdal beköltözhetnek az otthonba? Ott kapnak egy szobát, mindegyikhez van fürdőszoba, itt megtapasztalhatják azt: lehet jobban élni. Akikben van hajlandóság, azoknak nagy segítség az életvezetési tanácsadás, amit itt kaphatnak – taglalta.

A Családok Átmeneti Otthonát biztosító épületet az Ádám utcán bérlik

Forrás: Tóth Imre

Az energiaválság, a rezsi kérdése is elkerülhetetlen. Czeglédi Gyula elmondta, amit lehetett, mindent elkövettek a takarékosság jegyében. Többek között az óvodákban klímákat helyeztek el, a művelődési ház korlátozottan működik. Az uszoda bezárt a szokásos év eleji felújítás miatt, akik gyógyúszásra járnak, azok a bérlettel a gyógyfürdőt igénybe tudják venni. A hivatalban is klímákat szereltek be, illetve elektromos rásegítőkazánt a gázkazánra. Továbbá az államtól kapott 165 millió forint is nagyban segíti a megemelkedett gázszámlák kifizetését.

Czeglédi Gyula úgy véli, minden fölé helyezve a legfontosabb, hogy mielőbb béke legyen. – Biztos vagyok benne, hogy ha béke lesz, és a felek kiegyeznek egymással, akkor normalizálódni fog a világ gazdasága. Annyi haszna is van az energiaválságnak, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire le vagyunk maradva a megújuló energiák használatában. Decemberben megalakult egy munkacsoport, amely a városunkban fellelhető megújuló energiának a Hungarospán túl, a város közintézményei részére való felhasználást hivatott előkészíteni. Ezek komoly új fejlesztéseket igényelnek majd, de mivel az Európai Unió preferálja a fosszilis energiától való függetlenedést, illetve a magyar kormány is hozott ilyen döntést, ezért bízunk benne, hogy lesznek pályázatok erre vonatkozóan. A város eddig ezzel nem foglalkozott, évtizedek teltek el, sajnos ezen a területen van lemaradásunk – summázta a polgármester.

KD