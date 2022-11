Kiemelte: Hajdú-Bihar megye az ország egyik legvonzóbb térsége beruházások szempontjából, Debrecenben most egyszerre zajlik a magyar gazdaságtörténet valaha volt legnagyobb, és a valaha volt harmadik legnagyobb beruházása. Az elmúlt nyolc évben 51 olyan nagyberuházás érdekezett a megyébe, melyet a magyar kormány támogatott. – Ezek összesen 5000 milliárd forintnyi beruházást jelentettek a megyének, és most is van 20 olyan nagyvállalati beruházási szándék, amely ebbe a megyébe irányul – fejtette ki, rámutatva arra, szükség van a újabb beruházási területekre. Szavai szerint Debrecenben épül a jövő, a megyeszékhely a legmodernebb globális autóipar térképére került fel, ebből pedig az következik, hogy egész Hajdú-Bihar megye és ezáltal Kelet-Magyarország is fejlődik.