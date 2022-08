Erdélyi gazdák érkeznek Kissné Gyarmati Ágnes, a Nemzeti Agrárkamara (NAK) megyei igazgatója beszámolt arról, hogy kiállítóként és szakmai programokkal is jelen lesznek a rendezvényen. Kiemelt témájuk a 2023-tól induló támogatási rendszer, ezen belül is a zöld támogatások. Idén is színesíti az expó megnyitóját a Magyarok Kenyere Program. – Hajdú-Biharban is gyűjtik a gazdák nagy erőkkel a búzát minden évben. Ezúttal sajnos fele termés van, de azt látjuk, hogy az összefogás ereje nem csökken – hangsúlyozta a megyei vezető. Elmondta, hogy találkozót szerveztek erdélyi gazdaszervezetek képviselőnek kifejezetten a Farmer-Expóra, ahol rövid idő alatt a legtöbb értéket kaphatják ők is, üzletet és kapcsolatokat építhetnek a rendezvényen. A találkozó kiváló lehetőség arra, hogy az ott is, itt is működő falugazdász hálózatokról tapasztalatot cseréljenek.