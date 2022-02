Beruházások sora ért el a befejezésig

Nincs megállás Hajdúböszörményben, ha a fejlődésről van szó. Temérdek beruházás ért el mostanra a befejezés szakaszába. Kiss Attila polgármester a várost érintő beruházásokról is beszámolt a február 10-i ülésen a képviselő-testületnek. Elkészült a munkásszálló, az épület 300 millió forintos költségéhez a kormány 240 millió forintot biztosított. Utak fejlődtek csaknem 440 millió forint értékben, 30 millióból pedig a Csillagvár Óvoda Hétvezér utcai épületét fejlesztették. Önrész befektetése nélkül több mint 600 millió forintból fejlesztették a Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Parkot.

A településen emellett jelenleg is több beruházás munkálata zajlik. A Fürdőkertben mintegy egymilliárd forint értékben valósulnak meg különféle fejlesztések. Olyan komplex Rendezvény- és Turisztikai Szabadidőparkot hoznak létre ott, mely lehetőséget ad többek között sportolásra, szórakozásra, étkezésre, rendezvények lebonyolítására, de szállóhelyként is szolgál.

Több mint 300 millió forintból az egészségügyi alapellátás integrációja zajlik, 170 millió forintból új bölcsődei férőhelyeket alakítanak ki a Dobó István utcán, továbbá 233 millió forint támogatásból a közlekedés fenntarthatóvá formálásán dolgozhatnak a helység elöljárói.