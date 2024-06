Az esküvőszezon kellős közepén járunk. A közelmúltban a Haonon írtunk már arról, hogy mennyibe kerül(het) egy esküvő 2024-ben, illetve annak is utánajártunk, mennyit illik nászajándékba adni az ifjú párnak, ha azt akarjuk, ne „csak” annyit szánjunk oda, amennyit a pár ránk áldozott, hanem még egy kicsi maradjon nekik arra is, hogy elutazzanak valamerre, vagy vegyenek maguknak valami olyasmit, ami örökre a nagy napra emlékezteti őket. Most pedig arra kértünk két debreceni diplomás táncpedagógust, Szakál Evelin Noémit és Nagy Béla Endrét, hogy avassanak be minket az esküvői nyitótánc rejtelmeibe, mert napjainkban szinte elképzelhetetlen egy esküvő az újdonsült pár tánca nélkül.

Szakál Evelin Noémi és Nagy Béla Endre évek óta oktat esküvői nyitótáncot

Forrás: Czinege Melinda

Az esküvői nyitótánc egyre népszerűbb

A BE-Dance tánciskola tanárainál, Evelinnél és Bélánál jártunk a minap. Ők immáron negyedik éve (előtte egyedül) vállalnak közösen olyan fiatalokat, jegyespárokat, diákokat, akik szeretnék elsajátítani egy-egy táncstílus lépéseit, mozgásait. Mindketten a Magyar Táncművészeti Egyetemen végeztek, Evelin 18 éve, míg Béla 24 éve táncol. Elmondták, az öt latin-amerikai (szamba, csacsacsa, rumba, paso doble, jive), illetve az öt standard (angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep) táncot tanítják, ezenkívül pedig a showtánc és divattánc jellegű mozgásforma is közel áll hozzájuk. Megosztották velünk: az esküvői nyitótánc egyre inkább közkedvelt; úgy fogalmaztak, már-már szinte elvárás egy esküvőn, hogy az ifjú pár valami hasonlóval meglepje, megajándékozza a nézősereget.

Az elmúlt 8 évben lett felkapott; ma már ritka az olyan lakodalom, ahol ez elmaradna, fogalmazhatunk úgy is, az újdonsült házasok tánca adja meg a parti alaphangulatát

– jegyezte meg Evelin, majd Béla reagált: a násznép mindig várja, milyen mozgásformával rukkolnak elő a szerelmesek.

Nem csak a fiatalok körében népszerű

Többen azt hihetik, az esküvői nyitótánc csak a fiatal házasok körében népszerű, viszont ez egyáltalán nincs így, ugyanis az aranylakodalomra készülők figyelmét szintén felkeltette ez az új divat. – Olyan ügyfeleink is vannak, akik már több tíz évvel ezelőtt kötöttek házasságot, most pedig az aranylakodalomra készülnek, hogy még nagyobb, mélyebb fogadalmat tegyenek egymásnak, ezt pedig megkoronáznák egy tánccal – ismertette Evelin.