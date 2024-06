A Mozdulj, Debrecen mozgalom az orvosi társadalmat is támogatja

Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója leszögezte, a Mozdulj, Debrecen! mozgalom kiemelt célkitűzése a mozgásra buzdítás mellett az is, hogy a klinikumot, az orvosi társadalmat is támogassa és segítse. – Több tematikus sétát is szerveztünk már, a mostanit a tüdőgyógyászatnak az ismertetésére szenteljük. A találkozó lényege, a séta időtartama alatt különböző orvosi témákban előadást hallhatnak a résztvevők, utána pedig a kérdéseké a főszerep, így az érdeklődők nemcsak tesznek az egészségükért, de számos kérdésükre választ kaphatnak – mondta.

Már több mint 2,5 éve úgy szervezzük a szívbarát sétáinkat, hogy az ne csak séta legyen, hanem sokkal többet tartalmazzon, mint például szakmai, életvezetési tanácsadásokat

– jegyezte meg Széles Diána alpolgármester. Hozzáfűzte: A Mozdulj, Debrecen! mozgalom már 16 helyszínen van jelen, és 75 ezren csatlakoztak már a programokhoz.