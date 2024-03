Március 24-én rendezték meg legutóbb az idén 25 éves Debreceni Régiségvásárt, az árusok standjainál természetesen a Haon is körbenézett. Gyönyörű porcelánokkal, régi festményekkel, sőt bankjegyritkaságokkal is lehetett találkozni az eseményen, amelyre szokás szerint rengetegen voltak kíváncsiak, talán többek között a kellemes napsütéses idő miatt is.

A vásár honlapján elérhető naptárból egy ideje már tudni, hogy mikor lesz a következő alkalom, de nem árt erre külön is felhívni a figyelmet:

az érdeklődőket legközelebb április 14-én, 7 és 14 óra között várják a Nagyerdei Stadion mellé egy jó kis alkudozással egybekötött kincsvadászatra.

A programhoz természetesen már Facebook-eseményt is kapcsoltak, amelyre eddig a pillanatig háromszáznál is többen válaszoltak.

Antik, régi, retro tárgyak eladása. gyűjtemény gyarapítás. Üvegek, porcelánok, néprajzi tárgyak, könyvek, grafikák, festmények. Olyan nincs ,ami itt nincs

– hirdeti a leírás.