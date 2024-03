Most sem kellett csalódniuk a debrecenieknek és környékbelieknek, ha valaki üres kézzel távozott a vásárról, az csupán azért lehet, mert nem is akart hazavinni semmit. Hihetetlenül hangzik, de tényleg mindenféle csecsebecsével találkozunk, ha jó mélyre ásunk.

Kisautók, rajzfilmfigurák tömkelege

Sokan úgy tartják, jó társaságban repül az idő, és ez valóban így van, a bazársoron úgy intettek és szóltak oda egymáshoz a vásárlók, mintha ezer éve ismernék egymást, majd kiderült, ez így is van. Varga László Hajdúdorogról érkezett a piacra, és megosztotta, évek óta visszajáró vendégnek számít, imádja a debreceni régiségvásár hangulatát, vannak olyan eladók, akikkel telefonon is tartja a kapcsolatot. „Bevallom, eleinte érdekből, de ma már barátként tekintek rájuk” – kacagott fel, majd elmondta, igazából most nem magának vásárol, hanem az egyik rokonát szeretné meglepni egy kaliforniai rendszámtáblával. Majd miután ezt kimondta, mutatták is neki, merre keresse az emberét (eladót), mert, ha hiszik, ha nem, nem egyszerű kiigazodni a bazársorok között. Mint megtudtuk, az amerikai rendszámtáblákat egy tiszafüredi férfi árulja, akinél rengeteg egyedi autójelzés megtalálható.

A testvérem él kint New Yorkban, ő küldi haza nekem ezeket, imádják itthon a vásárlók, sokan gyűjtik, de igazából kitűnő dekorelem is egyben

– fogalmazott az árus. Hozzátette, hatezer forintért válik meg egy táblától, de van olyan is, ami 10-15 ezer forintba kerül.

Rendszámtáblákat is kapni a debreceni régiségvásáron

Forrás: Molnár Péter

A legkisebbek sem unatkoztak, annyiféle figura, játék vette őket körbe, hogy talán egy játszóházban nincs ennyi játékszer. Kisautók, rajzfilmfigurák tömkelege, amik egyébként nemcsak a gyerkőcöket csigázták fel, hanem ugyanúgy az édesapákat, nagyszülőket is. Az idősebb korosztály tagjai a lámpák, rézharangok, illetve a fából készült tárgyak körül andalogtak, míg a fiatalabbak a képregények, könyvek közelében érezték jól magukat.

Mitől ér egy papír kétszázas több százezer forintot?

Karórákból és faliórákból sem volt hiány, olyan vevők is akadtak, akik nagyítóval érkeztek a Nagyerdei Stadion környékéről, és nem azért, mert olyan alacsonyan voltak az árak, hogy nagyító kellett hozzájuk, egyszerűen a biztosra mentek.