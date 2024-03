Váradi Zoltán, a Természettár vezetője volt a vendég a HírFm debreceni adásában, ahol is az orvostudomány fejlődéséről folyt az érdekfeszítő beszélgetés.

„Az orvostudomány története” című kiállításuk a Méliusz Juhász Péter Központi Könyvtárban februárban várta a látogatókat a koponyalékeléstől a lézersebészetig alcímmel. A tárlatot szóban körbejárva olyan titkokra is fény derült, hogy bár a kuruzsló és banya elnevezés nem a legbizalomkeltőbb, mégis fontos szerepet töltöttek be abban, hogy a mai orvostudományig eljutottunk. A podcastben arról is lehull a lepel, hogy mit csináltak a középkorban az emberi vizelettel.