Gáll Richárd, a Debreceni Pálinkaműhely tulajdonosa volt a vendégünk a Hír FM debreceni műsorában. Arról beszélgettünk, mi az, ami a pálinkát igazán különlegességé teszi, de arra is fény derült, mitől lehet hungarikum ez az ital, és melyek a legnépszerűbb fajtái a magyarok körében. A podcastből azt is megtudhatjuk, hogy a hölgyek és az urak ízlése igencsak eltérő a pálinka megítélését illetően, ugyanakkor készülnek olyan sajátos ízvilágot megidéző variációk, amelyek selymességük és kevésbé ütős mivoltuk miatt a nőket is meghódították már, mint például a ritkaságnak számító sajmeggy vagy épp a birs.