Június és augusztus után novemberben is horogra akart a Látóképi-tározó legnagyobb tőpontya, egy 27 kilogrammos óriás, erről a kedvelt hajdú-bihari horgászhely Facebook-oldala írt szombaton.

A kapás szerda reggel 9 óra magasságában érkezett a debreceni ágban, a 7-8. behúzós hely kötött, a szerencsés horgász pedig ezúttal Banga Máté volt, neki mutatta meg magát a gigászi hal. A poszt szerint a pecás sűrűn és eredményesen horgászik Látóképen, most ő is kézben tarthatta a több mint 27 kilogrammos tőpontyot, amely az egyik képen még a pocakját is megmutatta a kamerának.

A fogáshoz a tó közösségi oldala is gratulált, és megjegyezték, hogy ez azért elég jó előjel a vasárnapra leszervezett nagy halas versenyük előtt.