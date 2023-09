Ahogy arról korábban már beszámoltunk, június 18-án megszületett az első vöröspanda-kölyök Debrecenben. A Zoo Debrecen ötletesen, egy szavazás keretében oldotta meg a névadást, így a kicsi pandalány Mei nevet kapta, és azonnal be is lakta az állatkertet. A lassan három hónapos csöppség napjai mozgalmasan telnek: szakmai látogatás keretében megcsodálták Kínából érkező vendégek, pár nap múlva pedig a vörös pandák világnapja keretében egyenesen főszereplő lesz Mei, aki már el is kezdett ismerkedni a külvilággal.