A debreceni szülész-nőgyógyász Bartha Tünde életcélja, hogy senki ne haljon meg méhnyakrákban. Orvosi hivatása mellett abban hisz, hogy karrier bármi lehet, amit valaki annak érez, és nincs mögötte hiányérzete. Életszemléletét és küldetését mutatta be a Hajdú Online munkatársai, Szakál Adrienn és Megyesi-Horváth Borbála a Nők világa-podcastsorozat új fejezetében. Szó volt arról is, hogy mennyiben támogathatják akár az egészségünk megőrzését is a spontán beszélgetések.