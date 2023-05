Egy, öt, tíz vagy akár ötven éve… talán mindegy is, milyen régen volt már, hogy csokrokkal a kézben, ünneplőruhában skandáltuk ezeket a dalokat a jó öreg alma mater falai között vagy az iskola udvarán, még most is fülünkben csenghetnek e dallamok. De vajon emlékszünk még pontosan azokra a sorokra, amit énekelve utoljára koptathattuk a iskolánk köveit? Készültünk egy kis nosztalgiával, tesztünkben ballagásokon gyakran felcsendülő sorokból vizsgázhatnak olvasóink..