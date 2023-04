A kereső- és mentőkutyáknak rengetegen köszönhetik életüket, akiket minden április utolsó vasárnapján ünnepelnek - olvasható a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület közösségi oldalán.

A jeles nap alkalmából pedig bemutatták a csapatuk két vizsgázott mentőkutyáját és a két tanuló kutyusukat is.

Cooper 11 éves belga juhászkutya, személy- és tetemkereső kutya, aki IRO vizsgával rendelkezik és megcsinálta az MRT-t is. Számos hazai bevetésen vett részt és sok embert talált meg élve. Kevés olyan kutya van, aki a vízen is bizonyított és az elmerült embert is képes jelezni a víz alatt.

King 19 hónapos belga juhászkutya, személy- és tetemkereső, aki fiatal kora ellenére nemzetközi és hazai vizsgával is rendelkezik, sok hazai bevetés mellett a februári törökországi földrengés áldozatainak felkutatásában is részt vett.

Piros és Vlad 8 hónapos mentőkutya tanonc, akik párhuzamosan tanulják a személykeresés és a tetemkeresés fortélyait.

Mint írják, mindent megtesznek azért, hogy év végére sikeres vizsgát tegyenek, majd a bevetéseken is bizonyítsák képességeiket.