– A Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC), melynek a Magyar Rákellenes Liga is tagja, idei központi kampánytémája az esélyegyenlőség a daganatos betegek ellátásában. A „Méltányos ellátást mindenkinek” (Close the care gap) szlogen jegyében nemcsak a figyelmet kívánjuk felhívni a témára és a betegség megelőzése érdekében megtehető lépésekre, de a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) ezt tárgyaló online, ingyenes tananyagát magyar nyelven is hozzáférhetővé tesszük – mondta érdeklődésünkre Boros Csabáné, a Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezet és Segítő Szolgálat elnöke. Az IARC nemzetközi tananyaga magyar verziójának elkészítésében a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége segítette a Ligát, akik abban is szerepet vállalnak majd, hogy az oktatóanyagot minél szélesebb körben megismertessék majd az érintettekkel. Az oktatóanyag részleteit most mutatják be majd először a nagyközönségnek.

Az Európai Unióban Magyarországon az egyik legmagasabb a rákos megbetegedések miatt elhunytak száma. Ám a rák sok esetben időben való felismeréssel és megkezdett kezeléssel ma már nem halálos ítélet.

– Ezért a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Magyar Rákellenes Liga együttműködésével nagyszabású, országos szűrőprogramot rendez, melyen naponta másik városban nyílik lehetőség felmérni az egészségügyi állapotunkat számos szűrővizsgálat segítségével – mondta a debreceni alapszervezet. Február 16-án a debreceni Kossuth téren 10:00 és 16:00 óra között, ahol egyebek mellett vérnyomásméréssel, vércukorszint-méréssel, koleszterin- és trigliceridszint-meghatározással és életmód-tanácsadással is várják az érdeklődőket.

