– Világéletemben imádtam a gyerekeket – fogalmazott Bereczki Gyuláné Szűcs Róza, aki a napokban töltötte be a 95. életévét. A jeles alkalomból Tóth-Vanka Judit, a debreceni polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa köszöntötte fel kedden délelőtt debreceni otthonában a szépkorút.

Mint megtudtuk, Róza néni Körösszegapátiban született, ott is élt évekig három testvérével és a szüleivel. Férje hét évvel volt nála fiatalabb, ami nem is lenne oly meglepő, ha nem ismertük volna meg találkozásuk történetét. – Szemben lakott velünk a későbbi férjem, tízéves voltam, amikor ő a hármat éppen betöltötte. Sokat vigyáztam rá kiskorában, és ahogy felcseperedtünk, kamaszok lettünk, úgy egymásba is szerettünk – mondta mosollyal az arcán. Hozzátette, amikor összejöttek, az ismerősök mindig azzal viccelődtek: Róza néni tanította meg a férjét járni.

Tóth-Vanka Judit köszöntötte Róza nénit

Forrás: Kiss Annamarie

Hamar fel kellett nőnie, ugyanis édesanyját korán elveszítette, így ő nevelte a testvéreit. De ez nem okozott nehézséget számára, hiszen nagyon szereti a gyerekeket.

Miskolcon a gyerekosztályon kezdtem el dolgozni, ápolónő voltam és többnyire az újszülöttekkel foglalkoztam. Akkoriban a főorvos mindig azt mondta nekem: Rózsika, maga örök gyermek marad!

– emlékezett vissza. Kiemelte, nem is neheztelt emiatt a főorvosra, mivel ő maga is tudta, hogy benne egy gyermek veszett el.

Gyorsan elrepültek az évek

Egy lányára, és egy fiú unokájára büszke, akikkel igaz nem találkozik annyit, amennyit szeretne, mégis úgy érzi, úgy gondoskodik róla a családja, ahogyan az elvárható. Mostanában már a napjai nehezebben telnek, leginkább pihen, tévézik, ám úgy fogalmazott: a 95 év gyorsan elrepült. Kíváncsiak voltunk arra, szerinte mi a hosszú élet titka, amire a következőképpen válaszolt: Azt bizony én is szeretném tudni!

Ma már nem főz, házhoz viszik neki az ételt, valamelyest édesszájú, ottjártunkkor is akadtak csokoládék az asztalon. Évtizedekkel ezelőtt nem okozott számára 40-42 gyermek ellátása, volt olyan is, amikor 16 órát egyben ledolgozott. Napjainkban már csak magára van gondja, nem gondolta volna, hogy megéri ezt a szép kort. Igaz, sok mindenre már nehezen emlékszik vissza, viszont vannak versek, amiket soha nem felejt el – és be is bizonyította nekünk. Hiba nélkül elszavalta Gyulai Pál Éji látogatás című versét.

