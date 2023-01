– A szüleim nehéz körülmények között a maximumot adták nekünk – fogalmazott Papp Györgyné Terike néni, aki a napokban töltötte be a kilencvenedik életévét. A jeles alkalomból Bordásné Gyuris Katalin önkormányzati képviselő, valamint Tóth-Vanka Judit, a debreceni polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa köszöntötte fel szerda délelőtt debreceni otthonában a szépkorút.

Egy vidám, közvetlen és mosolygós hölgyet ismerhettünk meg személyében, aki él-hal a családjáért. Hajdúdorogon született és ott állt először munkába, tanítóként dolgozott, férje pedig iskolaigazgató volt. Imádja a gyerekeket, nyugdíjba vonulása után se hagyta abba az okítást, mind a mai napig szereti tudását megosztani a gyerekekkel. Négyen voltak testvérek, de már sajnos mind elhunytak, így Terike néni számára már csak az emlékek maradtak, amiből bizony van bőven.

Imádtam a gyerekkoromat. Szerény körülmények között éltünk, de boldogok voltunk. Egészen kicsiként megtanultam, hogyan lehet a semmiből megélni. A szüleim gazdálkodók voltak, kénytelenek voltunk magunk megtermelni, amit ettünk, és amivel fűtöttünk. Ennek ellenére semmiből nem szenvedtünk hiányt. A szülők megtanították, mit, hogyan kell megbecsülni. Akkoriban két ruhám volt, egyikbe iskolába, templomba jártam, másikba otthon voltam

– mondta. Hozzátéve, már gyerekként tudta, hogy tanító szeretne lenni, küzdött a céljaiért, családja pedig támogatta mindenben.

Terike nénit Bordásné Gyuris Katalin önkormányzati képviselő köszöntötte

Forrás: Kiss Annamarie

Egy lánya született, ugyanennyi unokájára és öt dédunokájára büszke. A beszélgetésből kiderült: csaknem 40 éve él Debrecenben, közel 30 éve özvegy. Egyedül él, viszont ugyanabban a lépcsőházban lakik a lánya, így ha bármire szüksége van, már úton is a segítség.

A mai napig sütök-főzök, a takarítás sem okoz gondot. Nem szeretek tétlenkedni, mindig találok magamnak valami elfoglaltságot. Amíg tanítottam, egy napot sem voltam táppénzen, szülési szabadságon is mindössze hat hétig voltam. A férjemmel megbeszéltük, ha nyugdíjasok leszünk, akkor csak mi számítunk és a gyerekek, addig viszont odatesszük magunkat a munkában

– tette hozzá. Kiemelve: munkaszeretet, szoros családi kapcsolatok és az egymás segítése szükséges ahhoz, hogy megérjük az egészséges időskort.

– Húsleves és túrós csusza – vágta rá Terike néni, amikor a kedvenc étele felől érdeklődtünk. Mindemellett azt is megtudtuk, kora ellenére a mai napig ő főz a családra, akik imádják a főztjét. Családalapítás, munka, szó szerint minden szóba jött, ám bárminek is a végére ért, máris a következőképpen fogalmazott: Még egy történetet megosztok! Ottjártunkkor hamar rájöttünk, Terike néni emlékei az idővel nem halványulnak, hanem élesednek, napokig tudott volna beszélni nekünk az élete főbb eseményeiről, mi pedig, ha tehetnénk, meg is hallgatnánk mindet történetét.

