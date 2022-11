– Sharon, hurma, kaki, kakiszilva és nem utolsósorban datolyaszilva néven ismerjük ezt az egzotikus gyümölcsöt – tudtuk meg Tóth-Varga Kamillától, a Varga Reformház marketing menedzserétől. Tíz évvel ezelőtt egy észak-olaszországi városból hozta neki a keresztanyja a közel egy méteres datolyaszilva facsemetét. Mint mondta, ott minden ház udvarán megtalálható a narancsokra hajazó gyümölcs.

Forrás: Tóth-Varga Kamilla-archív

– Keresztanyukám életvitelszerűen ott él, és az éghajlat okán rengeteg ilyen fa van. Egy csemetét hazahozott, hátha megmarad itt is. Egyből kiültettük az udvarra, akkor kizárólag arra kellett ügyelnünk, hogy szélvédett és szélárnyékos helyre tegyük, esetleg télre betakarhatjuk a törzsét, de az sem szükséges. Az évek alatt lassan cseperedett, most közel két és fél méter magas, de ennél nagyobbra is nőhet. Meglepetésünkre már az első évben volt rajta 40, második évben pedig már 70 datolyaszilva – emlékezett vissza Kamilla. Hozzátette: a piacon egy darab ilyen gyümölcs ára meghaladja a 300 forintot.

Mézédes

Mint mondta, november és december körül szedik le a termést, ahogy az első fagy megcsípi, aztán minél hamarabb le kell „szüretelni”, mert a sok gyümölcs és azok súlya lehúzzák az ágakat, amik le is törhetnek, vagy roncsolhatják a fán csüngő, alma nagyságú és keménységű kakiszilvákat.

Forrás: Czinege Melinda

– Leszedéskor még éretlenek a gyümölcsök, de kocsányával lefele fordítva, konyhapultra kell kisorakoztatni őket és várni úgy egy hónapot. Amikor megértek, a narancssárga színből enyhe pirosas paradicsom jellege lesz, a héja teljesen elvékonyodik, ami akkor már fogyasztható. Belül egy lekváros zselés állaga van, kissé löttyedt, de mézédes az íze. Ha viszont még éretlenül, savanyú formában fogyasztjuk, allergiát is okozhat – fogalmazott Kamilla. Hangsúlyozta: a család nyersen, érett állapotban fogyasztja, mint a barackot úgy eszik, de a süteményeknek is kellemes ízt ad. A fügéhez hasonlította az elfogyasztási módját, azaz sajtok, magok vagy sós ételek mellé tökéletes ízharmóniát kölcsönöz.



Több tízezer forintba is kerülhet

Kamilla elmesélte, hogy a fa a tápanyagban gazdag, humuszos talajt kedveli, ezért, ha kemény a föld, érdemes lazítani egy kis homokkal. Öntözni nem kell túl sokat, szinte csak akkor, ha teljesen ki van száradva a föld. A szélvédett hely a kedvence, és mivel lehullatja a levelét, így a napos hely sem szükséges a számára.

Forrás: Czinege Melinda

– A gyümölcsfa virága június elején törtfehérszínben pompázik, ősszel pedig megjelennek rajta a termések, amik a tél beköszöntével, mint a karácsonyfán a gömbök, úgy lógnak a fán. A datolyaszilva rost- és energiatartalma nagyon magas, A- és C-vitaminban is gazdag, illetve a sárga színe okán a látásra is jó hatással van karotin tartalmának köszönhetően – mondta Kamilla. Azt tanácsolta, hogy ha valaki ilyet szeretne a kertjébe, a legjobb, ha már egy kifejlett fát vásárol meg. A kertészetekben a facsemete ára meghaladja a 15 ezer forintot.

ND