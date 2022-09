Imre bácsit a születésnapján köszöntötte a miniszterelnök köszöntőlevelével Szabó Csaba, Téglás polgármestere hétfőn.

Az ünnepelt tősgyökeres téglási, a településen jött a világra 1932. szeptember 19-én (ma is őrzi, sőt megmutatta azt az ollót, amivel az édesanyja elvágta a köldökzsinórt a születésekor). Imre bácsi parasztcsaládba született, és hite szerint mindig megmaradt szabad embernek, kovácsként sok szekeret, ekét, gépet készített. Sokáig muzsikált lakodalmakban, a hegedűjét nekünk is megmutatta.

Szabó Csaba polgármester (balról) és Szabó Imre a köszöntésekor

Forrás: Kerekes-Bíró Éva

Bizonyára a zene szeretete is segített, hogy fiatalos kedvvel emlékezzen a régi időkről. A szépkorú különösen büszke arra, hogy bár egy keresetből tartotta el a családját, mindig meg tudtak élni. Három gyermeke született, egyik még kiskorában meghalt, ma már öt unokája és két dédunokája van.

Szabó Csaba polgármester (balról) és Szabó Imre a születésnapi oklevéllel

Forrás: Kerekes-Bíró Éva

A ma is jó egészségnek örvendő Imre bácsi 84 éves koráig nem járt orvosnál sem, akkor is azért ment el, mert egy vasat ráejtett a kézfejére. A műhelyében, a házban és ház körül példás rendet tart ma is, a szobájában a falakon a családi fényképek között szeretettel és örömtől csillogó szemmel emlékezik vissza a múltra.

Kerekes-Bíró Éva