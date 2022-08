Már több évtizede szenvedélyes gyűjtője és rajongója a társasjátékoknak a püspökladányi Dudás Lajos, aki nemcsak a polcaira pakolgatja a dobozokat, de szívesen játszik is velük. Jelenleg több mint 330 játékkal büszkélkedhet, emellett saját videósorozatot is indított az interneten, ahol a különböző társasjátékokat mutatja be, osztja meg kedvenceit.

– Mai szóval élve már a ’80-as évektől kezdve gamer vagyok. Azóta szeretek játszani a különböző társasjátékokkal, kártyajátékokkal, szerepjátékokkal és a számítógépes játékokkal is. Akkor kezdtem el játszani a kor divatos játékaival mint a Gazdálkodj Okosan vagy a Novoplast Csillagok Háborúja társasjáték. A Harc Európáért című volt az első, aminél azt éreztem, hogy ez nem csak arról szól, hogy dobok a kockával és lépek a táblán: ez több is lehet, mint egy hobbi – idézte fel a kezdeteket. A következő évtizedekben rengeteget játékot kipróbált, bekapcsolódott az újabb trendekbe. A rendszerváltást követő években például a papíralapú szerepjátékok, a figurás csatajátékok és a gyűjtögetős kártyák felé fordult a figyelme, majd a kétezres évek elején tért vissza a klasszikus társasjátékokhoz.

– Az angolok azt mondják rá „board game”, tehát táblás játék. Ennek alapján társasjátéknak mondjuk azokat, amelyeket táblával, kártyával, kockával vagy figurával játszunk.

A klasszikus gyűjtő megszerzi a játékot, amit aztán érintetlenül elhelyez a polcán. Én viszont azért veszek meg egy-egy darabot, hogy játszak vele.

– Persze nálam is akad pár darab, amit csak azért vettem meg, hogy itt legyen a polcon, de ezek a több mint 330 darabot számláló gyűjteményemből 5-10 dobozt jelentenek – mutatta be. Felesége szintén gamer, így a közös hobbi hamar összekovácsolta őket, az évezred első éveiben rengeteg új játékot szereztek be és ismertek meg. Dudás Lajos 2010-ben kezdett el társasjáték-bemutatókat írni különböző fővárosi boltoknak, amiből később videós tartalomgyártás is elindult. 2017-ben indította el saját YouTube-csatornáját, amelyen heti rendszerességgel bemutatóvideókat, végigjátszásokat és toplistákat oszt meg a lassan kétezer fős követőtáborával. Mindezek mellett szeretne Püspökladányban létrehozni egy kis klubot, aminek a hátterét a Facebookon kezdte el szervezni. Érdeklődők már vannak a kezdeményezésre.

Kedvenc darabjai között van a Yedo, amely a középkori Japánba kalauzolja el a játékosait

Forrás: Kiss Annamarie

A gyűjtés motivációja a játék

Dudás Lajos kérdésünkre megosztotta, a társasjátékainak szinte minden darabjával játszott már, kettő kivételével. – Mindkettő témája a Bizánci Birodalom, amiért rajongok. Ezeket a játékokat akkor is beszerzem, ha nem annyira jók vagy érdekesek – emelte ki. A gyűjteményének jelentős része felnőtteknek szóló játék, de két kisgyermek édesapjaként tart nekik szóló készségfejlesztő, oktatójellegű játékokat, amelyekkel közösen játszik a család.

Az árakkal kapcsolatban megtudtuk, 2015 előtt a kisdobozos játékok 10-20 dollárba, a közepesek 25-40 dollárba kerültek, míg a nagydobozosok ára 80 dollár környékén volt. Majd 2015 után megnőtt a kereslet és a kínálat is a játékok iránt, így ami 80 dollár volt korábban, azt később már 100 dollárért lehetett megkapni.

– Kickstarteren is megjelentek a gyártók, akik bejelentenek egy alapjátékot, majd rögtön hozzá 2-3 kiegészítőt is. Ezek együttesen már elérhetik akár a 400-500 dollárt is. Ennek ellenére a kereslet és a kínálat is folyamatosan nő. A pandémia rengeteget dobott a piacon. Pozitívum viszont, hogy még mindig lehet kapni pár ezer forintért nagyon jó játékokat – vélekedett a püspökladányi társasjátékgyűjtő, aki elmondta azt is, hogy eddig 80 ezer forint volt a legnagyobb összeg, amit társasjátékra fordított. Mivel a feleségével ugyanaz a hobbijuk, ezért minden esetben megbeszélik, megfontolják, hogy milyen játékkal bővítsék a gyűjteményt.

Saját készítésű játékasztalánál veszi fel a videóit, de rendszeresen használják a családdal, barátokkal közös játékra is

Forrás: Kiss Annamarie

Hazánk szerzői is a kreatívabbak között

– Úgy gondolom, akkor jó egy társasjáték, ha pozitív élményt nyújt. Azért szeretem őket, mert össze tudja hozni a még az eltérő gondolkodású embereket, a különböző generáció tagjait. A társasjáték nagyon jól meg tudja tanítani, hogy nem te vagy a világ központja, nem vagy különleges, és akkor is lehet valamit élvezni, hogyha veszítesz. Egyszerre szórakoztat, tanít és nevel is – fogalmazott. Az elmúlt bő negyven év alatt körülbelül 800-900 játékkal játszott. A gyűjteménye legrégebbi kiadású darabja egy 1966-os Gazdálkodj Okosan, míg a legújabb az idei megjelenésű Dead Reckoning társasjáték. – Kedvenceim között van a Firefly társasjáték, ami nagyon jól adja vissza a sorozat világát, valamint a Yedo és a Twilight Imperium, mely utóbbival akár 12 óra is lehet egy játékmenet, de nekem ez jelenti az igazi társasjátékélményt – tette hozzá.

Napjainkra kétféle társasjátéktípus alakult ki: az amerikai és az európai. A lényeges különbség, hogy az utóbbinál nincs direkt konfrontáció, nincs játékoskiesés, nagyon kis szerepe van a szerencsének, és aki a legtöbb győzelmi pontot összegyűjtötte, az nyer.

– Az amerikai társasjáték hangulat- és sztoriközpontú, narratív. Nagyon nagy szerepe van a szerencsének, van játékoskiesésnek és direktkonfrontációnak – mutatta be Dudás Lajos, akitől azt is megtudtuk: alkotói kreativitásban a francia és német szerzők mellett a kelet-európai államok is az élen járnak, sok jó társasjátékötlet születik például hazánkban is.

Bekecs Sándor