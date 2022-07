Augusztus 12. és 14. között újra megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Versenyt és Kelet-magyarországi Agrárfórumot. A különleges gépmustrára a hazai versenyzők mellett érkeznek többek között Hollandiából és Olaszországból is indulók.

Forrás: Czinege Melinda

– Összesen 12 csapat méri össze tudását 3 kategóriában. A profik mellett az amatőr- és veterán traktorhúzó versenyszámokat is élvezheti a közönség Magyarország egyetlen traktorhúzó versenypályáján, a Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskolában – ismertette Ficsor László hétfőn, az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón. A háromnapos rendezvény főszervezőjének, a Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesületnek az elnöke beszédében hozzátette: a verseny lényege, hogy az indulók megmutassák mekkora erő is lakozik gépeikben. A kvalifikációs futam során 100 méter hosszan kell elhúzniuk az üres súlypadot, majd a döntőben ez utóbbi plusz terhelést kap és azt kell minél messzebb juttatni versenygépük segítségével. – Az egyesületünk 2011-ben alakult, tagjai vagyunk az európai traktorhúzó szervezetnek is. Azóta nem csak európai futamokat rendeztünk, hanem voltunk már végállomása is ilyen versenysorozatnak – emelte ki.

Kiváló lehetőség a szakmai találkozóra

A háromnapos rendezvény egy szakmai fórummal kezdődik, melyen többek között az agrárium helyzetéről, a vidékfejlesztés lehetőségeiről, szakképzésről, az állattenyésztés aktualitásairól, valamint a növénytermesztés kihívásairól is hallhatnak előadásokat az érdeklődők egyebek mellett Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek elnöke és Nagy István agrárminiszter tolmácsolásában.

Forrás: Czinege Melinda

– A gazdatársadalom mindig is egy optimista közösség volt, hiszen a legnehezebb körülmények ellenére is vetniük kell. Az elmúlt időszakban rengeteg negatívum érte és éri ma is az agráriumot, mint például az egyre hosszabbodó aszályos időszakok vagy a szomszéd országban dúló háború hatásai. Bízom benne, hogy a mostani találkozási lehetőség alkalmával megoldásokat tudunk találni ezen problémákra – fogalmazott beszédében Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.

Hajdúböszörmény kiemelkedő eseménye

Fórizs László, Hajdúböszörmény alpolgármestere elmondta, Hajdúböszörményi Nyár elnevezéssel indított programsorozatot a város, amelynek része többek között a júliusban megrendezett nemzetközi művésztelep, a most zajló írótábor, az augusztusi Hajdúhét és a szeptemberi városnapja is, valamint több könnyűzenei fesztivál.

Forrás: Czinege Melinda

– Ennek a nyári programkavalkádnak egyik kiemelkedő része a nemzetközi traktorhúzó verseny, amely két év kihagyás után tér idén vissza. Hajdúböszörmény az ország negyedik legnagyobb közigazgatási területtel rendelkező települése, amelynek jelentős része mezőgazdasági terület, így a legelső futam megrendezésének egyik fő indoka az agráriumhoz való erős kötődésünk volt – hangsúlyozta az alpolgármester. Stündl László, a Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának dékánja szerint intézményüknek különösen fontos, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken közreműködjön. – Azon túl, hogy a figyelmet az agrárium felé irányítjuk, azt is üzenjük hallgatóink felé, hogy mennyire beágyazottak vagyunk a térség mezőgazdasági életében, hiszen egyik legfontosabb célunk, hogy az ágazatban működő cégeket minőségi, képzett szakemberekkel lássuk el – fogalmazott. A három nap alatt a szakmai fórum és versenyek mellett mezőgazdasági gépek felvonulásával, kiállításával, valamint gyermekprogramokkal is várják az érdeklődőket a szervezők.

BS