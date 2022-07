A közel hat éve alakult Kelet Brass Band zenekar a nyáron szinte minden nagyobb megyénkbeli esemény fellépője. Koi Gergő, a debreceni zenekar frontembere büszkén nyilatkozta portálunknak: idén nyáron már túl vannak 30 fellépésen, és koránt sincs vége a szezonnak. – Megjártuk már Romániát, Nyíregyházát, Debrecent, Hajdúszoboszlót, Budapestet és még megannyi hazai települést. Jelenleg a Debreceni Utcazene Napokra készülünk, július 28-án, csütörtökön fogunk koncertezni a Hal közben, este 20 órától. Ez a koncert azért is különleges számunkra, mert az itt befolyt bevételből egy beteg kisfiún szeretnénk segíteni, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy sokan ott lesznek majd – tudatta. A frontember kiemelte, ezt követően a Tokaji Fesztiválkatlanon lépnek színpadra, amire azért is annyira büszkék, mert Boban Markovic és zenekara előtt játszhatnak. Koi Gergő szerint ez egy igen fontos momentuma lesz a banda életének. – Augusztusban többek között Panyolán, Szatmárnémetiben, Fehérgyarmaton, Debrecenben és Ausztriában is fellép az együttesünk. A zenelistát folyamatosan frissítjük és igyekszünk a mai trendnek, illetve az örökzöld dallamokat kedvelőknek is megfelelni – fűzte hozzá.

Nagy az egyetértés

Koi Gergő állítása szerint sikerük titka a folyamatos fejlődni akarás, mind zenekarilag, mind egyénileg. Rendszerint ő készíti a zenekar átiratait, ezért sokszor rajta áll a döntés, hogy mit hangszerelnek át és mit nem. – Vannak dalok, amik nagyon passzolnak a bandához hangzásban és ezeket szívesebben készítem el. De nyilván minden esetben egyeztetek előtte erről a zenekar többi tagjával is. Szerencsére harmóniában van az együttes, és így nagy az egyetértés köztünk. Leginkább a legismertebb popzenéket dolgozzuk fel, hogy megmutassuk a közönségünknek – főleg a fiataloknak –, hogy a mai világban nemcsak az elektronikus zenére lehet nagyot bulizni, hanem a régi slágerekre is – mondta.

